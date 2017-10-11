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Александр Самедов: спасибо тренеру, команде и всем, кто верит

Полузащитник сборной России Александр Самедов подвел итоги товарищеских матчей против Южной Кореи (4:2) и Ирана (1:1).

"Две игры позади. Спасибо тренеру, команде и всем, кто верит", – написал Самедов.

Теги: Самедов Сборная России
Сегодня, 23:06
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