Александр Самедов: спасибо тренеру, команде и всем, кто верит

Полузащитник сборной России Александр Самедов подвел итоги товарищеских матчей против Южной Кореи (4:2) и Ирана (1:1)."Две игры позади. Спасибо тренеру, команде и всем, кто верит", – написал Самедов.