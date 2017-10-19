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"БАТЭ" одержал победу над "Кельном"

Лига Европы

3 тур

"БАТЭ" - "Кёльн" 1:0

Гол: Риос, 55

"БАТЭ": Щербицкий, Поляков, Гайдучик, Милунович, Володько, Риос, Драгун, Стасевич, Володько (Бага, 74), Иванич (Гордейчук, 68), Сигневич (Родионов, 85)

"Кёльн": Хорн, Ольковски, Рауш, Марох, Хайнц, Хёгер, Клеменс (Гирасси, 67), Леман, Йойич (Битенкур, 70), Осако, Цоллер

Предупреждения: Гирасси, 89
Теги: Кельн БАТЭ
Сегодня, 21:54
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