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Поль Погба - Пирло: я многому научился у тебя, как у игрока, и как у человека

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поблагодарил Андреа Пирло, с которым выступал с за "Ювентус" с 2012 по 2015 год.

Напомним, итальянец вчера объявил, что завершает карьеру.

"Я многому научился у тебя, как у игрока, и как у человека. Спасибо, маэстро Пирло", - написал Погба в инстаграме.
Теги: Погба Пирло
Сегодня, 19:29
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