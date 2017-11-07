Поль Погба - Пирло: я многому научился у тебя, как у игрока, и как у человека

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поблагодарил Андреа Пирло, с которым выступал с за "Ювентус" с 2012 по 2015 год.Напомним, итальянец вчера объявил, что завершает карьеру."Я многому научился у тебя, как у игрока, и как у человека. Спасибо, маэстро Пирло", - написал Погба в инстаграме.