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Батраков помог "Галатасараю" обыграть "Амед" в матче с семью голами

"Галатасарай" в результативном матче 11-го тура чемпионата Турции обыграл "Амед" со счётом 4:3.
Фото: Getty Images
Счёт на седьмой минуте открыл Рафаэль Леау, а перед перерывом после удара Алексея Батракова голкипер гостей Лафон отправил мяч в собственные ворота.

На 59-й минуте россиянин забил третий гол стамбульцев. Затем Диа Себа и Гифт Орбан сократили отставание "Амеда" до минимума, однако Барыш Алпер Йылмаз восстановил преимущество в два мяча. В добавленное время Йира Сор установил окончательный счёт 4:3.

"Галатасарай" набрал 28 очков и лидирует в таблице, "Амед" с 23 баллами идёт вторым.

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