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Экс-форвард "Краснодара" Жерар Гоу покинул "Кайрат"
"Я хочу сказать спасибо всем! Начиная с казахстанского народа. Я вас просто люблю. Вы меня приняли как одного из вас. Спасибо всем людям, которые любят футбол. Спасибо ФФК. Я хочу сказать большое спасибо всем болельщикам "Кайрата", которые все эти годы нас поддерживали в хороших и плохих моментах.
большое всем мои коллегам за идеальное сотрудничество и в жару, и в холод. Мы работали все вместе на радость болельщикам, и чтобы повысить уровень местного футбола.
Я никогда не забуду "Кайрат". Особенно президента клуба, который меня принял как собственного сына и дал мне возможность играть и показать свой талант. Я хочу через это сообщение сказать всем, что мы с "Кайратом" теперь пойдем разными путями. Надеюсь вернуться когда-нибудь вернуться, чтобы еще раз подарить радость казахскому футболу, – написал Гоу в Инстаграме.
Я хочу сказать спасибо всем! Начиная с Казахстанского народа. Я вас просто люблю. Вы меня приняли как одного из вас все эти годы. Спасибо всем людям, которые любят футбол. Спасибо ФФК. Я хочу сказать очень большое спасибо всем болельщикам ФК Кайрат ???, которые все эти годы нас поддерживали в хороших и плохих моментах сезона. Спасибо большое всем мои коллегам- футболисты за идеальное сотрудничество и на жаре на поле и на ветру. Мы работали все вместе для радости и чтобы повесить в высоком уровне казахский футбол. Я никогда не забуду ФК Кайрат. Именно своего президента, который меня принял как собственного сына и дал мне возможность играть и показать мой талант для казахского футбола. Я хочу через это сообщение всем сказать что мы с ФК кайрат теперь взяли разный путь. Я всегда буду готов для команды народа. И надеюсь вернуться очень скоро чтобы еще отдать радость казахскому футболу. Я вас люблю Алга Кайрат.?????????????????????
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