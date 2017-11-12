Экс-форвард "Краснодара" Жерар Гоу покинул "Кайрат"

Нападающий "Кайрата" Жерар Гоу сообщил, что покинет команду. Ивуариец выступал в казахстанской команде с 2014 года, перейдя из "Краснодара"."Я хочу сказать спасибо всем! Начиная с казахстанского народа. Я вас просто люблю. Вы меня приняли как одного из вас. Спасибо всем людям, которые любят футбол. Спасибо ФФК. Я хочу сказать большое спасибо всем болельщикам "Кайрата", которые все эти годы нас поддерживали в хороших и плохих моментах.большое всем мои коллегам за идеальное сотрудничество и в жару, и в холод. Мы работали все вместе на радость болельщикам, и чтобы повысить уровень местного футбола.Я никогда не забуду "Кайрат". Особенно президента клуба, который меня принял как собственного сына и дал мне возможность играть и показать свой талант. Я хочу через это сообщение сказать всем, что мы с "Кайратом" теперь пойдем разными путями. Надеюсь вернуться когда-нибудь вернуться, чтобы еще раз подарить радость казахскому футболу, – написал Гоу в Инстаграме.