Экс-форвард "Краснодара" Жерар Гоу покинул "Кайрат"

Я хочу сказать спасибо всем! Начиная с Казахстанского народа. Я вас просто люблю. Вы меня приняли как одного из вас все эти годы. Спасибо всем людям, которые любят футбол. Спасибо ФФК. Я хочу сказать очень большое спасибо всем болельщикам ФК Кайрат ???, которые все эти годы нас поддерживали в хороших и плохих моментах сезона. Спасибо большое всем мои коллегам- футболисты за идеальное сотрудничество и на жаре на поле и на ветру. Мы работали все вместе для радости и чтобы повесить в высоком уровне казахский футбол. Я никогда не забуду ФК Кайрат. Именно своего президента, который меня принял как собственного сына и дал мне возможность играть и показать мой талант для казахского футбола. Я хочу через это сообщение всем сказать что мы с ФК кайрат теперь взяли разный путь. Я всегда буду готов для команды народа. И надеюсь вернуться очень скоро чтобы еще отдать радость казахскому футболу. Я вас люблю Алга Кайрат.?????????????????????

