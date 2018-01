Денис Глушаков: поздравляю моих юных друзей Шишкина и Шунина с днем рождения (фото)

?? Нам 3?1?!?? Поздравляю моих юных друзей ? @shish49 @shunin_anton С Днём Рождения! Просто хочу вам пожелать здоровья и долгих лет, а также продолжать феерить на футбольных полях! Все остальное зависит от вас! Точнее, нас, так как себе желаю того же! ??????#деньрождения #моих #друзей #мой #сднемрождения #друзья #happybirthday #здоровья #счастья #любви #настоящих #друзей #улыбок #глушаков #шишки #шунин #футбол #рфпл #спартак #москва #россия #воронеж #ростов #миллерово #детство #друзьядетства

A post shared by Denis Glushakov (@glushak8) on Jan 26, 2018 at 10:06pm PST