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Денис Глушаков: поздравляю моих юных друзей Шишкина и Шунина с днем рождения (фото)

Капитан "Спартака" Денис Глушаков поздравил с днём рождения защитника "Краснодара" Романа Шишкина и вратаря "Динамо" Антона Шунина. Напомним, все трое сегодня отмечают 31-летие.

"Поздравляю моих юных друзей Романа Шишкина и Антона Шунина с днём рождения! Просто хочу вам пожелать здоровья и долгих лет, а также продолжать феерить на футбольных полях!

Все остальное зависит от вас! Точнее, нас, так как себе желаю того же!" - написал Глушаков в Инстаграме.

?? Нам 3?1?!?? Поздравляю моих юных друзей ? @shish49 @shunin_anton С Днём Рождения! Просто хочу вам пожелать здоровья и долгих лет, а также продолжать феерить на футбольных полях! Все остальное зависит от вас! Точнее, нас, так как себе желаю того же! ??????#деньрождения #моих #друзей #мой #сднемрождения #друзья #happybirthday #здоровья #счастья #любви #настоящих #друзей #улыбок #глушаков #шишки #шунин #футбол #рфпл #спартак #москва #россия #воронеж #ростов #миллерово #детство #друзьядетства

A post shared by Denis Glushakov (@glushak8) on

Теги: Глушаков Шунин Шишкин
Сегодня, 09:45
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№1 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 10:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
на неделю раньше не могли что ли родиться.. smiley
с Днюхами!
Регистрация: 14.12.2011
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