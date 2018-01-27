Денис Глушаков: поздравляю моих юных друзей Шишкина и Шунина с днем рождения (фото)

Капитан "Спартака" Денис Глушаков поздравил с днём рождения защитника "Краснодара" Романа Шишкина и вратаря "Динамо" Антона Шунина. Напомним, все трое сегодня отмечают 31-летие."Поздравляю моих юных друзей Романа Шишкина и Антона Шунина с днём рождения! Просто хочу вам пожелать здоровья и долгих лет, а также продолжать феерить на футбольных полях!Все остальное зависит от вас! Точнее, нас, так как себе желаю того же!" - написал Глушаков в Инстаграме.