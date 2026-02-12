Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
Отменён
НавбахорОтменён
Сочи
16:00
Динамо МхНе начат
Балтика
17:00
ФакелНе начат

В "Родине" рассказали о задаче команды на сезон

Спортивный директор "Родины" Алексей Зинин обозначил задачу клуба на сезон.
Фото: ФК "Родина"
По словам Зинина, перед "Родиной" стоит задача попасть в зону стыковых матчей по итогам сезона-2025/26.

- Попадание в стыки или борьба за прямой выход? Мы всего лишь во второй раз поставили такую задачу.

Впервые поставили её в позапрошлом созыве, когда набрали равное количество очков с "Арсеналом", и они прошли в стыки. Вот у нас вторая попытка. Задача стоит, стоит основательно, - цитирует Зинина Metaratings.

По итогам 21 сыгранного тура московская "Родина" располагается на третьей строчке в турнирной таблице Первой Лиги с 36 набранными очками в своем активе. Лидером турнирной таблицы является воронежский "Факел", в активе которого 48 очков, вторую строчку занимает екатеринбургский "Урал" с 41 баллом.

По итогам прошлого сезона "Родина" заняла седьмое место в Первой Лиге, набрав 50 баллов в 34 встречах.

