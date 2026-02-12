Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
Отменён
НавбахорОтменён
Сочи
16:00
Динамо МхНе начат
Балтика
17:00
ФакелНе начат

В "Динамо" рассказали о санкциях в отношении Скопинцева

Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров высказался об опоздании Дмитрия Скопинцева на зимние сборы.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Пивоварова, Скопинцев оштрафован за опоздание на зимние сборы, но организационные решения были приняты не только в отношении него.

- Паспорт нашелся, Скопинцев сыграл и в матче с "Краснодаром", и в предыдущих играх Зимнего кубка. И организационные решения были приняты не только в отношении него.

Но внутренняя процедура у нас по-прежнему продолжается, поэтому о выводах поговорим позже. Сумму штрафа не разглашаем, - цитирует Пивоварова "РБ Спорт".

Напомним, что защитник московского "Динамо" Дмитрий Скопинцев опоздал на зимние сборы команды - сообщалось, что у футболиста истек срок действия заграничного паспорта. В нынешнем сезоне футболист провел за бело-голубых во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и две голевые передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.

По итогам 18 сыгранных туров команда Ролана Гусева занимает десятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 21 баллом в своем активе.

