"Сочи" арендует футболиста "Краснодара" - "Чемпионат"

По информации источника, нападающий "Краснодара" Густаво Фуртадо переходит в "Сочи" на правах аренды до конца текущего сезона.
Фуртадо присоединился к "Краснодару" летом прошлого года, перейдя из "Ламии" за 500 тысяч евро. Нападающий провел за "быков" во всех турнирах 14 матчей и отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего бразильца в 700 тысяч евро.
Источник: "Чемпионат".
Фото: ФК "Краснодар"