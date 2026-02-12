Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
Отменён
НавбахорОтменён
Сочи
16:00
Динамо МхНе начат
Балтика
17:00
ФакелНе начат

"Сочи" арендует футболиста "Краснодара" - "Чемпионат"

"Сочи" возьмет в аренду футболиста "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
По информации источника, нападающий "Краснодара" Густаво Фуртадо переходит в "Сочи" на правах аренды до конца текущего сезона.

Фуртадо присоединился к "Краснодару" летом прошлого года, перейдя из "Ламии" за 500 тысяч евро. Нападающий провел за "быков" во всех турнирах 14 матчей и отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего бразильца в 700 тысяч евро.

Источник: "Чемпионат".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится