Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
Отменён
НавбахорОтменён
Сочи
16:00
Динамо МхНе начат
Балтика
17:00
ФакелНе начат

В "Реале Сосьедад" рассказали о состоянии здоровья Захаряна

Пресс-атташе "Реала Сосьедад" Йон Андер Мундуате рассказал о состоянии здоровья Арсена Захаряна.
Фото: Global Look Press
По словам Мундуате, Захарян приступает к работе в общей группе, но он не будет готов к следующему матчу "Реала Сосьедад".

- Захарян сегодня начинает работать в общей группе. Ему нужно набрать игровые минуты и ритм.

Он не будет готов к субботе, поэтому посмотрим, будет ли Арсен готов к игре против "Овьедо", - цитирует Мундуате Sport24.

В последний раз Арсен Захарян выходил на поле в официальном матче 13 января и после этого восстанавливался от травмы. Всего в нынешнем сезоне россиянин провел 16 матчей во всех турнирах и записал на свой счет один забитый мяч. Контракт полузащитника с испанским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится