В "Реале Сосьедад" рассказали о состоянии здоровья Захаряна

- Захарян сегодня начинает работать в общей группе. Ему нужно набрать игровые минуты и ритм.
Он не будет готов к субботе, поэтому посмотрим, будет ли Арсен готов к игре против "Овьедо", - цитирует Мундуате Sport24.
В последний раз Арсен Захарян выходил на поле в официальном матче 13 января и после этого восстанавливался от травмы. Всего в нынешнем сезоне россиянин провел 16 матчей во всех турнирах и записал на свой счет один забитый мяч. Контракт полузащитника с испанским клубом рассчитан до лета 2029 года.