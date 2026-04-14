В "Черноморце" прокомментировали отставку главного тренера

Генеральный директор "Черноморца" Константин Гордиюк высказался об отставке с поста главного тренера команды Дениса Попова.
Фото: ФК "Черноморец"
"Мы благодарны за проделанную работу. Денис принял команду в непростой период, и команда с ним набрала 5 очков. Я принял решение, что команде будет лучше, если мы расстанемся", - цитирует Гордиюка "Чемпионат".

Сегодня, 14 апреля, новороссийский клуб официально объявил о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию с главным тренером команды Денисом Поповым.

Попов возглавлял "Черноморец" с 29 января нынешнего года. Под его руководством команда провела 7 матчей, в которых одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела четыре поражения. После 28 туров клуб занимает 15-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги, находясь в одном очке от зоны вылета.

