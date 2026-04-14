В "Черноморце" рассказали, кто возглавит команду после отставки Попова

Гендиректор "Черноморца" Константин Гордиюк рассказал, кто возглавит команду после увольнения Дениса Попова с поста главного тренера.
"На данный момент команду к очень сложному тройнику будет готовить Саркисов. А если говорить о тренере на постоянной основе? Пока я склоняюсь к Саркисову.

Поиск ведется постоянно, но сейчас Саркисов — оптимальный вариант. Он прекрасно знает команду, работал с Евсеевым. Он работал с начала сезона и знает каждого футболиста. Что-то ломать сейчас бессмысленно", - сказал Гордиюк.

Сегодня, 14 апреля, "Черноморец" сообщил о том, что главный тренер команды Денис Попов и клуб договорились о прекращении сотрудничества. 47-летний специалист возглавлял команду с 29 января.

После 28 сыгранных туров новороссийская команда набрала 29 очков и располагается на 15-й строчке в турнирной таблице. От зоны вылета из Первой лиги их отделяет один балл. В заключительных матчах сезона "Черноморец" сыграет на выезде против "Уфы" и "Нефтехимика", а также примет у себя дома "Сокол".

