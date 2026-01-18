Мбаппе обошёл Анри по голам в профессиональной карьере

Нападающий "Реала" отличился в матче 20-го тура Ла Лиги с "Леванте" (2:0), забив свой 412-й мяч.
Таким образом, Мбаппе превзошёл показатель Тьерри Анри - теперь у форварда мадридцев на один гол больше.
Выше в списке остаётся только Карим Бензема. На счету нападающего "Аль-Иттихада" 513 результативных ударов.
Напомним, Мбаппе выступает за "Реал" с лета 2024 года.
Фото: ФК "Реал Мадрид"