Мбаппе обошёл Анри по голам в профессиональной карьере

Килиан Мбаппе вышел на второе место среди французских футболистов по количеству голов в профессиональной карьере.
Фото: ФК "Реал Мадрид"
Нападающий "Реала" отличился в матче 20-го тура Ла Лиги с "Леванте" (2:0), забив свой 412-й мяч.

Таким образом, Мбаппе превзошёл показатель Тьерри Анри - теперь у форварда мадридцев на один гол больше.

Выше в списке остаётся только Карим Бензема. На счету нападающего "Аль-Иттихада" 513 результативных ударов.

Напомним, Мбаппе выступает за "Реал" с лета 2024 года.

