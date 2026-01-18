В "Реале Сосьедад" ответили, когда Захарян вернется к тренировкам

"Не знаем, когда Захарян сможет снова тренироваться. На данный момент он травмирован. Посмотрим", - передает слова пресс-службы "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что футболист пропустит игру против "Барселоны" из-за дискомфорта в левой камбаловидной мышце.
Арсен Захарян стал игроком "Реала Сосьедад" в августе 2023 года. В текущем сезоне атакующий полузащитник провел за клуб 16 матчей и забил 1 гол.
Фото: Getty Images