Бернарду Силва нашёл себе новый клуб в Испании - источник

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва в ближайшее время может стать игроком "Барселоны".



По данным журналиста Николо Скиры, стороны уже близки к окончательному соглашению. Сообщается, что каталонский клуб подпишет португальца бесплатно после завершения его контракта с английской командой. Ожидается, что соглашение будет действовать до 2028 года, при этом в нём предусмотрена опция продления ещё на один сезон.



Бернарду выступает за "Манчестер Сити" с 2017 года. Его контракт с клубом истекает в конце июня. В прошедшем сезоне хавбек появился на поле в 53 матчах, записав на свой счёт три забитых мяча и пять голевых передач.