Олег Кононов: "Брага" в чемпионате проиграла и сыграла вничью, а мы два матча выиграли

Главный тренер «Спартака» после вылета своей команды из Лиги Европы объяснил поражение от «Браги» (1:3 по сумме двух матчей) более плотным графиком, короткой скамейкой, однако отметил лучшие результаты москвичей во внутреннем чемпионате.

Фото: Rusfootball.info