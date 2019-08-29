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Олег Кононов: "Брага" в чемпионате проиграла и сыграла вничью, а мы два матча выиграли

Главный тренер «Спартака» после вылета своей команды из Лиги Европы объяснил поражение от «Браги» (1:3 по сумме двух матчей) более плотным графиком, короткой скамейкой, однако отметил лучшие результаты москвичей во внутреннем чемпионате.
Фото: Rusfootball.info
– Тяжелейший график продолжается, через 2 дня игра с «Зенитом». Как бы мы ни говорили, что работаем, это сказывается на состоянии футболистов. Физиологию не обманешь. Всегда есть усталость, от этого брак в передачах, концентрации.

При всём этом негативном результате, ни к кому из игроков нет претензий. Они отдали все силы, которые были на данный момент.

– У «Браги» точно такой же график, игра в воскресенье. Но «Брага» забивает, а «Спартак» на первый тайм вообще не вышел.

– Когда мы играли с «Брагой» первый матч, у них был на один день восстановления больше. Мы в понедельник играли тяжелейшее дерби с ЦСКА, а они играли в воскресенье. В прошедшие выходные у них не играло 10 игроков в чемпионате, мы же поменяли только пятерых.

Мы строим новую команду. Два пришедших основных игрока не имеют права играть, хотя в чемпионате они уже начинают определять нашу игру.

«Брага» же может играть и двумя составами. Я и вчера говорил, что это серьёзный европейский клуб, которой системно подходить к своему развитию.

У нас не получилось это противостояние, но они в чемпионате проиграли «Спортингу» и сыграл вничью, а мы две игры выиграли. Не могу сказать, что мы играли плохо, хуже, чем «Брага». Нам не повезло с реализацией моментов. Мы создали их больше, чем «Брага», – цитирует Кононова корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.


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Теги: Кононов Спартак Брага
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