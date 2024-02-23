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Агент Лунева – о выходе "Карабаха" в 1/8 финала Лиги Европы: закройте рты и смотрите, где Андрей играет

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Антон Смирнов, являющийся футбольным агентом голкипера «Карабаха» Андрея Лунева, высказался после выхода азербайджанской команды в 1/8 финала Лиги Европы.
Фото: ТАСС
Агент вратаря «Карабаха» Андрея Лунева Антон Смирнов прокомментировал проход команды в следующий раунд плей-офф Лиги Европы. По словам Смирнова, футболисты «Карабаха» хорошо держались, несмотря на то, что играли в меньшинстве, смогли в дополнительное время забить.

Также Смирнов добавил, что он гордится своим клиентом и клубом в целом и считает сделанный выбор по переходу Лунева в «Карабах» правильным, а текущие результаты это только подтверждают.

«И хочется ответить всем тем, кто говорил, мол, куда переходит Лунёв, что это за чемпионат, что за команда — закройте рты и смотрите на табло. Смотрите, где Лунёв играет с «Карабахом», - передает слова Смирнова «РБ Спорт».

Лунев Карабах
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