"Все матчи на Мальте проходят при пустых трибунах. Матч европейского отбора между сборными Мальты и России пройдет в соответствии с третьей версией протокола УЕФА о возвращении футбола и местными протоколами здравоохранения", - сообщили ТАСС в пресс-службе футбольной ассоциации Мальты.
Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Мальта - Россия пройдет 24 марта на стадионе "Та-Али" на Мальте. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Это будет стартовая игра для команды Черчесова в европейском квалификационном турнире. 27 марта сборная России сыграет против команды Словении в Сочи, 30 марта - со Словакией на выезде. Игра в Трнаве пройдет также при пустых трибунах.
Матч Мальта - Россия пройдет без зрителей
Игра отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Мальты и России состоится при пустых трибунах.
Фото: РФС
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