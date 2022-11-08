- Если сейчас вызовут в сборную? А смысл? Я сейчас не играю. Во-первых, это будет неправильно по отношению к другим вратарям, которые постоянно играют. А во-вторых, если приезжать — ради чего? – приводит комментарий Лунева Sport 24.
Андрей Лунев дебютировал в сборной России в 2017 в товарищеском матче против сборной Ирана (1:1), первый официальный матч игрок провел в 2018 году в Лиге Наций, соперником была сборная Турции (2:1). Последний раз вратарь вызывался на сентябрьские матчи отборочного турнира к ЧМ-22.
Лунев является вторым вратарем "Байера". В этом сезоне игрок провел один матч в бундеслиге против Аугсбурга (1:2) и пропустил два мяча. В этом матче Лунев получил травму и выбыл на 1,5 месяца. Контракт россиянина с немецким клубом действует до лета 2023 года.
Сборная России проведет два товарищеских матча. 17 ноября национальная команда сыграет в Душанбе против Таджикистана, 20 - со сборной Узбекистана в Ташкенте.
Лунев – о вызове в сборную России: я сейчас не играю, а если приезжать — ради чего?
Вратарь "Байера" Андрей Лунев прокомментировал возможное попадание в состав сборной России.
Фото Global Look Press