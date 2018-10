Катастрофа в "Лестере". Погиб владелец клуба

Leicester City's owner helicopter leaving the stadium after the game moments before it crashed in the club car park. (Video via BT Sport.) pic.twitter.com/Ft3aSasYsp — Mootaz Chehade (@MHChehade) October 27, 2018

Helicopter belonging to the chairman of Leicester City has crashed outside the club's stadium. No news yet as to who was on board. pic.twitter.com/lHjX6NqUUb — Mootaz Chehade (@MHChehade) October 27, 2018

???????????????? — Jamie Vardy (@vardy7) October 27, 2018

Rest In Peace my dear and always smiling friend, pilot #ericswaffer who died alongside his beloved girlfriend and co-pilot Izabela. They travelled the world together. Reports say he heroically steered the helicopter away from cars crowds outside the stadium. #kingpower #Leicester pic.twitter.com/1fURWfg97W — Lucie Morris-Marr (@luciemorrismarr) October 28, 2018

Вертолёт владельца Лестера Вичая Сривадханапрабха разбился у стадиона. Соболезнования ведущим новостей — Петр Кузнецов (@peterkuznetsov) October 27, 2018

Тайский миллиардер Вичай Сривадханапрабх разбился на вертолете после матча английской премьер-лиги между "Лестером" и "Вест Хэмом". Авария произошла на парковке домашнего стадиона "лис" "Кинг Пауэр"После того, как в минувшую субботу "Лестер" на своем поле разошёлся миром с лондонским "Вест Хэмом", вертолет владельца хозяев Вичая Сривадханапрабха взлетел с центра поля - примерно в половине одиннадцатого по нашему времени (с финального свистка прошло чуть больше часа). Этот момент даже попал в телетрансляцию.А уже через несколько секунд он упал на парковке стадиона.Изначально британские СМИ сообщали о том, что на борту находились владелец клуба, его дочь и два пилота: никто из них не выжил. Официальной информации от клуба пришлось ждать около суток - видимо, руководители принимали решение, что же делать дальше.Но поскольку клуб отменил ближайшую тренировку и попросил перенести кубковую игру против "Саутгемптона", сразу стало понятно, что журналисты были правы.В воскресенье ночью клуб официально подтвердил гибель Сривадханапрабха. Вместе с ним на борту находились два сотрудника его компании – Нурсара Сукнамаи и Кавепорн Пунпаре, а также пилоты Эрик Шваффер и Изабела Роза Лехович.Вертолет загорелся ещё в воздухе. Катастрофа произошла из-за неисправности двигателя.Первым перед прессой заговорил главный тренер "Лестера" Клод Пюэль:- Это трагедия для клуба. Все мои мысли о жертвах и их семьях. Я хочу успокоить всех, кто переживает за меня. Мне ужасно грустно, но я в порядке.Футболисты отозвались в социальных сетях. Вот, например, публикация Варди. Подобным образом отреагировал и ряд других игроков.Голкипер "лис" Каспер Шмейхель в том же Твиттере написал трогательное письмо. Небольшой отрывок оттуда:- Я никогда не встречал такого человека, как вы – который бы столько работал, был настолько увлеченным, терпеливым, добрым и щедрым. У вас было время для каждого – независимо от того, кто он. Я всегда буду восхищаться вами как лидером, отцом и человеком.Отдельного внимания заслужили и пилоты. Пилот Эрик Шваффер и Изабела Леховиц сделали все, чтобы количество жертв было минимальным – они направили падающий вертолет от припаркованных автомобилей, где находились люди. Благодаря этому на земле никто не пострадал.Сейчас к стадионе "Лестера" болельщики несут цветы и атрибутику. Стоит отметить, что делают это не только поклонники "лис", но и других команд.Правда, в русскоязычном Твиттере не обошлось и без странных реакций. Интернет очень недоволен остротой ведущего телеканала ОТР Петра Кузнецова, решившего пошутить на тему гибели владельца "Лестера".Сривадханапрабх выкупил "Лестер" в 2010 году. Тогда "лисы" волочились в Первой лиге (третий дивизион) и не сказать, чтобы переживали лучшие времена. Что было дальше, вы наверняка знаете. За несколько лет клуб совершил бешеный рывок - сначала скаканул в Чемпионшип, оттуда в Премьер-лигу, а там уже "Лестер" сенсационно завоевал право называться сильнейшей командой Англии в сезоне 2015-2016.Тайский миллиардер успел поуправлять клубом только восемь лет - не особо долгий срок. Но ему хватило времени, чтобы перевернуть историю ранее очень скромного клуба.