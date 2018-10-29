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Катастрофа в "Лестере". Погиб владелец клуба

Тайский миллиардер Вичай Сривадханапрабх разбился на вертолете после матча английской премьер-лиги между "Лестером" и "Вест Хэмом". Авария произошла на парковке домашнего стадиона "лис" "Кинг Пауэр"

После того, как в минувшую субботу "Лестер" на своем поле разошёлся миром с лондонским "Вест Хэмом", вертолет владельца хозяев Вичая Сривадханапрабха взлетел с центра поля - примерно в половине одиннадцатого по нашему времени (с финального свистка прошло чуть больше часа). Этот момент даже попал в телетрансляцию.



А уже через несколько секунд он упал на парковке стадиона.



Изначально британские СМИ сообщали о том, что на борту находились владелец клуба, его дочь и два пилота: никто из них не выжил. Официальной информации от клуба пришлось ждать около суток - видимо, руководители принимали решение, что же делать дальше.

Но поскольку клуб отменил ближайшую тренировку и попросил перенести кубковую игру против "Саутгемптона", сразу стало понятно, что журналисты были правы.

В воскресенье ночью клуб официально подтвердил гибель Сривадханапрабха. Вместе с ним на борту находились два сотрудника его компании – Нурсара Сукнамаи и Кавепорн Пунпаре, а также пилоты Эрик Шваффер и Изабела Роза Лехович.

Вертолет загорелся ещё в воздухе. Катастрофа произошла из-за неисправности двигателя.

Катастрофа в "Лестере". Погиб владелец клуба

Первым перед прессой заговорил главный тренер "Лестера" Клод Пюэль:

- Это трагедия для клуба. Все мои мысли о жертвах и их семьях. Я хочу успокоить всех, кто переживает за меня. Мне ужасно грустно, но я в порядке.

Футболисты отозвались в социальных сетях. Вот, например, публикация Варди. Подобным образом отреагировал и ряд других игроков.


Голкипер "лис" Каспер Шмейхель в том же Твиттере написал трогательное письмо. Небольшой отрывок оттуда:

- Я никогда не встречал такого человека, как вы – который бы столько работал, был настолько увлеченным, терпеливым, добрым и щедрым. У вас было время для каждого – независимо от того, кто он. Я всегда буду восхищаться вами как лидером, отцом и человеком.

Отдельного внимания заслужили и пилоты. Пилот Эрик Шваффер и Изабела Леховиц сделали все, чтобы количество жертв было минимальным – они направили падающий вертолет от припаркованных автомобилей, где находились люди. Благодаря этому на земле никто не пострадал.


Сейчас к стадионе "Лестера" болельщики несут цветы и атрибутику. Стоит отметить, что делают это не только поклонники "лис", но и других команд.



Правда, в русскоязычном Твиттере не обошлось и без странных реакций. Интернет очень недоволен остротой ведущего телеканала ОТР Петра Кузнецова, решившего пошутить на тему гибели владельца "Лестера".



Сривадханапрабх выкупил "Лестер" в 2010 году. Тогда "лисы" волочились в Первой лиге (третий дивизион) и не сказать, чтобы переживали лучшие времена. Что было дальше, вы наверняка знаете. За несколько лет клуб совершил бешеный рывок - сначала скаканул в Чемпионшип, оттуда в Премьер-лигу, а там уже "Лестер" сенсационно завоевал право называться сильнейшей командой Англии в сезоне 2015-2016.

Тайский миллиардер успел поуправлять клубом только восемь лет - не особо долгий срок. Но ему хватило времени, чтобы перевернуть историю ранее очень скромного клуба.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Лестер
Сегодня, 13:12
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#2  Batman   (Сегодня, 13:31)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Мои соболезнования. Интересно, будет ли семья его клубом далее заниматься...?
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#1  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 13:19)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Говорят Федун хочет стать новым владельцем Лестера?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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