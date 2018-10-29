Катастрофа в "Лестере". Погиб владелец клуба

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:14
Стало известно о наказании для корреспондента "Матч ТВ", перепутавшего результат матча ЦСКА - "Краснодар"
Стало известно о наказании для корреспондента "Матч ТВ", перепутавшего результат матча ЦСКА - "Краснодар"
12:29
Бывший врач "Спартака": Каррера положил себе в карман $1 млн, выделенный на всех. Он добрый? (40)
Бывший врач "Спартака": Каррера положил себе в карман $1 млн, выделенный на всех. Он добрый? (40)
11:09
СМИ: Зе Луиш, Адриано и Фернандо не полетели в Казань в знак протеста против увольнения Карреры (52)
СМИ: Зе Луиш, Адриано и Фернандо не полетели в Казань в знак протеста против увольнения Карреры (52)
10:50
Игорь Корнеев: без Месси и Роналду непривычно, но за матчем "Барсы" и "Реала" приятно наблюдать
Игорь Корнеев: без Месси и Роналду непривычно, но за матчем "Барсы" и "Реала" приятно наблюдать
10:22
Анатолий Байдачный: когда играл Семак, подбор футболистов в "Зените" был значительно сильнее (1)
Анатолий Байдачный: когда играл Семак, подбор футболистов в "Зените" был значительно сильнее (1)
Вчера, 23:01
Сеск Фабрегас хочет вернуться в "Арсенал"
Сеск Фабрегас хочет вернуться в "Арсенал"
Вчера, 22:50
"Тамбов" выходит на чистое первое место. Обзор 19-го тура ФНЛ (1)
"Тамбов" выходит на чистое первое место. Обзор 19-го тура ФНЛ (1)
Вчера, 22:47
"Как ничья, вроде выиграли мы, нет?". Газинский пытается переубедить корреспондента "Матч ТВ" (видео) (25)
"Как ничья, вроде выиграли мы, нет?". Газинский пытается переубедить корреспондента "Матч ТВ" (видео) (25)
Вчера, 22:12
Супер Арио. Оценки матча ЦСКА - "Краснодар" (4)
Супер Арио. Оценки матча ЦСКА - "Краснодар" (4)
Вчера, 22:11
Юрий Газинский: за красивый футбол очки не дают. Зато сегодня выиграли при не лучшей игре (видео) (4)
Юрий Газинский: за красивый футбол очки не дают. Зато сегодня выиграли при не лучшей игре (видео) (4)
Вчера, 22:10
Ари: случайно попал Фернандесу локтем по лицу (видео) (1)
Ари: случайно попал Фернандесу локтем по лицу (видео) (1)
Вчера, 21:47
Федор Чалов: счет не по игре (видео) (4)
Федор Чалов: счет не по игре (видео) (4)
Вчера, 21:15
Руководство "Спартака" завтра встретится с коллегами из "Ростова" по поводу расторжения контракта Карпина (74)
Руководство "Спартака" завтра встретится с коллегами из "Ростова" по поводу расторжения контракта Карпина (74)
Вчера, 21:04
"МЮ" одержал победу над "Эвертоном"
"МЮ" одержал победу над "Эвертоном"
Вчера, 21:04
Виктор Гончаренко: может быть, мы не заслуживали победы (9)
Виктор Гончаренко: может быть, мы не заслуживали победы (9)
Вчера, 21:01
Никита Чагров: могли забить "Сибири" больше
Никита Чагров: могли забить "Сибири" больше
Вчера, 20:52
"Краснодар" на выезде одержал победу над ЦСКА (58)
"Краснодар" на выезде одержал победу над ЦСКА (58)
Вчера, 20:39
Президент "Ростова": Карпин является нашим главным тренером (2)
Президент "Ростова": Карпин является нашим главным тренером (2)
Катастрофа в "Лестере". Погиб владелец клуба
Тайский миллиардер Вичай Сривадханапрабх разбился на вертолете после матча английской премьер-лиги между "Лестером" и "Вест Хэмом". Авария произошла на парковке домашнего стадиона "лис" "Кинг Пауэр"
После того, как в минувшую субботу "Лестер" на своем поле разошёлся миром с лондонским "Вест Хэмом", вертолет владельца хозяев Вичая Сривадханапрабха взлетел с центра поля - примерно в половине одиннадцатого по нашему времени (с финального свистка прошло чуть больше часа). Этот момент даже попал в телетрансляцию.
А уже через несколько секунд он упал на парковке стадиона.
Изначально британские СМИ сообщали о том, что на борту находились владелец клуба, его дочь и два пилота: никто из них не выжил. Официальной информации от клуба пришлось ждать около суток - видимо, руководители принимали решение, что же делать дальше.
Но поскольку клуб отменил ближайшую тренировку и попросил перенести кубковую игру против "Саутгемптона", сразу стало понятно, что журналисты были правы.
В воскресенье ночью клуб официально подтвердил гибель Сривадханапрабха. Вместе с ним на борту находились два сотрудника его компании – Нурсара Сукнамаи и Кавепорн Пунпаре, а также пилоты Эрик Шваффер и Изабела Роза Лехович.
Вертолет загорелся ещё в воздухе. Катастрофа произошла из-за неисправности двигателя.
Первым перед прессой заговорил главный тренер "Лестера" Клод Пюэль:
- Это трагедия для клуба. Все мои мысли о жертвах и их семьях. Я хочу успокоить всех, кто переживает за меня. Мне ужасно грустно, но я в порядке.
Футболисты отозвались в социальных сетях. Вот, например, публикация Варди. Подобным образом отреагировал и ряд других игроков.
Голкипер "лис" Каспер Шмейхель в том же Твиттере написал трогательное письмо. Небольшой отрывок оттуда:
- Я никогда не встречал такого человека, как вы – который бы столько работал, был настолько увлеченным, терпеливым, добрым и щедрым. У вас было время для каждого – независимо от того, кто он. Я всегда буду восхищаться вами как лидером, отцом и человеком.
Отдельного внимания заслужили и пилоты. Пилот Эрик Шваффер и Изабела Леховиц сделали все, чтобы количество жертв было минимальным – они направили падающий вертолет от припаркованных автомобилей, где находились люди. Благодаря этому на земле никто не пострадал.
Сейчас к стадионе "Лестера" болельщики несут цветы и атрибутику. Стоит отметить, что делают это не только поклонники "лис", но и других команд.
Правда, в русскоязычном Твиттере не обошлось и без странных реакций. Интернет очень недоволен остротой ведущего телеканала ОТР Петра Кузнецова, решившего пошутить на тему гибели владельца "Лестера".
Сривадханапрабх выкупил "Лестер" в 2010 году. Тогда "лисы" волочились в Первой лиге (третий дивизион) и не сказать, чтобы переживали лучшие времена. Что было дальше, вы наверняка знаете. За несколько лет клуб совершил бешеный рывок - сначала скаканул в Чемпионшип, оттуда в Премьер-лигу, а там уже "Лестер" сенсационно завоевал право называться сильнейшей командой Англии в сезоне 2015-2016.
Тайский миллиардер успел поуправлять клубом только восемь лет - не особо долгий срок. Но ему хватило времени, чтобы перевернуть историю ранее очень скромного клуба.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
После того, как в минувшую субботу "Лестер" на своем поле разошёлся миром с лондонским "Вест Хэмом", вертолет владельца хозяев Вичая Сривадханапрабха взлетел с центра поля - примерно в половине одиннадцатого по нашему времени (с финального свистка прошло чуть больше часа). Этот момент даже попал в телетрансляцию.
Leicester City's owner helicopter leaving the stadium after the game moments before it crashed in the club car park. (Video via BT Sport.) pic.twitter.com/Ft3aSasYsp— Mootaz Chehade (@MHChehade) October 27, 2018
А уже через несколько секунд он упал на парковке стадиона.
Helicopter belonging to the chairman of Leicester City has crashed outside the club's stadium. No news yet as to who was on board. pic.twitter.com/lHjX6NqUUb— Mootaz Chehade (@MHChehade) October 27, 2018
Изначально британские СМИ сообщали о том, что на борту находились владелец клуба, его дочь и два пилота: никто из них не выжил. Официальной информации от клуба пришлось ждать около суток - видимо, руководители принимали решение, что же делать дальше.
Но поскольку клуб отменил ближайшую тренировку и попросил перенести кубковую игру против "Саутгемптона", сразу стало понятно, что журналисты были правы.
В воскресенье ночью клуб официально подтвердил гибель Сривадханапрабха. Вместе с ним на борту находились два сотрудника его компании – Нурсара Сукнамаи и Кавепорн Пунпаре, а также пилоты Эрик Шваффер и Изабела Роза Лехович.
Вертолет загорелся ещё в воздухе. Катастрофа произошла из-за неисправности двигателя.
Первым перед прессой заговорил главный тренер "Лестера" Клод Пюэль:
- Это трагедия для клуба. Все мои мысли о жертвах и их семьях. Я хочу успокоить всех, кто переживает за меня. Мне ужасно грустно, но я в порядке.
Футболисты отозвались в социальных сетях. Вот, например, публикация Варди. Подобным образом отреагировал и ряд других игроков.
????????????????— Jamie Vardy (@vardy7) October 27, 2018
Голкипер "лис" Каспер Шмейхель в том же Твиттере написал трогательное письмо. Небольшой отрывок оттуда:
- Я никогда не встречал такого человека, как вы – который бы столько работал, был настолько увлеченным, терпеливым, добрым и щедрым. У вас было время для каждого – независимо от того, кто он. Я всегда буду восхищаться вами как лидером, отцом и человеком.
Отдельного внимания заслужили и пилоты. Пилот Эрик Шваффер и Изабела Леховиц сделали все, чтобы количество жертв было минимальным – они направили падающий вертолет от припаркованных автомобилей, где находились люди. Благодаря этому на земле никто не пострадал.
Rest In Peace my dear and always smiling friend, pilot #ericswaffer who died alongside his beloved girlfriend and co-pilot Izabela. They travelled the world together. Reports say he heroically steered the helicopter away from cars crowds outside the stadium. #kingpower #Leicester pic.twitter.com/1fURWfg97W— Lucie Morris-Marr (@luciemorrismarr) October 28, 2018
Сейчас к стадионе "Лестера" болельщики несут цветы и атрибутику. Стоит отметить, что делают это не только поклонники "лис", но и других команд.
Правда, в русскоязычном Твиттере не обошлось и без странных реакций. Интернет очень недоволен остротой ведущего телеканала ОТР Петра Кузнецова, решившего пошутить на тему гибели владельца "Лестера".
Вертолёт владельца Лестера Вичая Сривадханапрабха разбился у стадиона. Соболезнования ведущим новостей— Петр Кузнецов (@peterkuznetsov) October 27, 2018
Сривадханапрабх выкупил "Лестер" в 2010 году. Тогда "лисы" волочились в Первой лиге (третий дивизион) и не сказать, чтобы переживали лучшие времена. Что было дальше, вы наверняка знаете. За несколько лет клуб совершил бешеный рывок - сначала скаканул в Чемпионшип, оттуда в Премьер-лигу, а там уже "Лестер" сенсационно завоевал право называться сильнейшей командой Англии в сезоне 2015-2016.
Тайский миллиардер успел поуправлять клубом только восемь лет - не особо долгий срок. Но ему хватило времени, чтобы перевернуть историю ранее очень скромного клуба.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.