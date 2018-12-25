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Итоги года. Западный футбол избавляется от российских олигархов
2018-й год стал кошмаром для российских владельцев европейских клубов. Рыболовлева арестовывали, Усманова вынудили продать долю в "Арсенале", а Абрамович искал покупателей "Челси".
В середине лета федеральные СМИ рапортовали, что крупнейший холдинг USM завершил перевод своих активов в российскую юрисдикцию. Его владелец Алишер "Тьфу на тебя" Усманов стал первопроходцем среди российских олигархов по курсу деофшоризации, который еще в 2014 году задал Президент. Холдинг обещал сконцентрироваться на проектах внутри страны, определив себе ряд перспективных и прибыльных направлений. В такой ситуации Усманов, подотчетно выполняемый приказы Путина, должен был отказаться от своего сладкого куска на Туманном Альбионе – 30% акций лондонского "Арсенала". Такой ресурс быстро нашел нового владельца.
Основной акционер "Арсенала" Стэн Кронке выложил Алишеру Усманову 550 миллионов фунтов, которые устроили обе стороны. Первый завершил многолетний конфликт акционеров, централизовав всю власть в клубе на самом себе. Усманову же этих денег хватило, чтобы покрыть дефицит своего холдинга, которому многие европейские банки стали отказывать в дешевых кредитах. Российские футбольные клубы зачесали руки, рассчитывая, что их мольбы откликнутся в сердце Президента, и он попросит мужа Ирины Винер спасти команды-банкроты, а тот, естественно, не откажет. Но до конца года холдинг Усманова так и не нашел в российском футболе привлекательный проект. Даже депрессивный и стагнирующий в плане результатов лондонский "Арсенал", с финансовой стороны, выглядит гораздо интереснее любого клуба из РПЛ.
Теперь Усманов, по его собственным словам, помогает "Арсеналу", но тульскому. Зато 100 миллионов долларов он уже не пожалел для ташкентского "Пахтакора". Этот клуб в Узбекистане особым указом президента страны Шавката Мирзиёева освобожден от налогов, а владелец USM просто захотел быть полезным для своей Родины. Не забывай свои корни…
А вот другой постоянный обыватель Лондона Роман Абрамович весь год искал себе новую Родину. Дело в том, что британское правительство с января 2018 года получило право узнавать происхождение финансового состояния иностранных владельцев капиталов и активов. И когда очередь дошла до Романа Аркадьевича, Великобритания решила не продлевать его бизнес-визу. Токсичности традиционно добавляла всезнающая английская пресса, напрямую связавшая миллиарды Абрамовича с нахождением у власти в России Владимира Путина. Репатриация стала единственным шансом для владельца "Челси" спасти свои богатства. В отличие от Усманова, перевод бизнеса в Россию рассматривался Романом Аркадьевичем, как синоним "потери всего".
Сначала Абрамович попытался официально эмигрировать в Швейцарию. Но вечно нейтральная страна заморозила все попытки олигарха прорваться в Альпы. А вот израильский "Закон о возвращении" идеально подошел Роману Аркадьевичу. Новый паспорт позволил Абрамовичу без проблем оставаться в Лондоне. Но олигарх, понимая всю шаткость своего положения, быстро повесил ценник на "Челси" в 3 миллиарда фунтов и открылся для переговоров. Первые предложения пошли уже летом, но они никаким боком не удовлетворяли Романа Аркадьевича. Единственным реальным претендентом на лондонский клуб оказался самый богатый чех на планете Петр Келлнер. Этот миллиардер является профессором Мориарти по части офшорных схем. И финансовых связей в России у него оказалось не меньше, чем у экс-губернатора Чукотки. Взвесив все варианты, процесс покупки Келлнер приостановил.
Но не приостановилось желание Абрамовича покинуть Великобританию. Инвестиционный климат Туманного Альбиона стал для Романа Аркадьевича ядовитым. И от этого проигрывал и сам Лондон. Ведь из-за истории с визой Абрамович прекратил реконструкцию "Стэмфорд Бридж", на которую собирался выделить полмиллиарда. Но вряд ли после ухода из "Челси" олигарх повернет финансовый поток в сторону российского футбола. Хотя в РПЛ есть один клуб, которому Абрамович помогает на регулярной основе, - это ЦСКА. По информации известного экономиста Никиты Кричевского, трансфер Головина в "Монако" проплатил как раз Роман Аркадьевич, через Княжество оказавший финансовую поддержку армейцам. Ведь 30 миллионов евро за российского полузащитника для многих смотрелись слишком раздутой цифрой.
Зато трансфер еще раз показал тесную связь Абрамовича с российским владельцем "Монако" Дмитрием Рыболовлевым. Летом он даже считался одним из возможных покупателей "Челси", а в начале 2018 года Рыболовлеву приписывали сделку по покупке итальянского "Милана". Не заканчивающиеся слухи о российском олигархе Княжества Монако намекали только на одно – настоящая цифра его богатства гораздо выше, чем указанная в Forbes. Тем более, что с деньгами у Рыболовлева имелась и крутая удача – один его опыт с "Монако" чего стоит. Монегаски, благодаря еще и таланту Леонарду Жардима, за год в несколько раз могли увеличить стоимость футболиста. А миллионы с продажи главного бриллианта команды Килиана Мбаппе Рыболовлев, как рассказывал телеграм-канал "Футляр от виолончели", забрал в свой личный офшор.
Непрекращающийся рост капитала Рыболовлева провоцировал и новые эпатажные покупки олигарха. Например, на голландской верфи (заметьте, что не крымской) олигарх начал строительство 110-метровой яхты, полмиллиарда долларов были пущены на американские стартапы, а почти 100 – на виллу во Флориде, ранее принадлежавшую Дональду Трампу. Чтобы подняться в глазах князя Монако, Рыболовлев решил стать настоящим коллекционером произведений искусства, не пожалев на покупку 38 картин через арт-дилера Ива Бувье 2 миллиарда долларов. Эта сделка стала для российского олигарха роковой – вечером 6 ноября за ним пришли из прокуратуры Монако. Главное обвинение к Рыболовлеву заключалось в торговле влиянием (такого понятия даже нет в УК РФ), которое вылезло из смс-переписки (кто-то еще помнит, что это?) с министром юстиции по поводу иска к тому же Бувье. Кроме того, выяснилось, что владелец "Монако" подарил пропуски на VIP-трибуны высокопоставленным чиновникам Княжества. Под крупный залог Рыболовлеву удалось выйти из-под стражи и даже слетать в Москву на консультации, но дело до сих пор не закрыли.
Арест Рыболовлева стал кульминацией в отношениях западного истеблишмента с российскими олигархами. Финансовым вливаниям теперь рады только, если их владелец никак не связан с Владимиром Путиным. А встретить такого олигарха в России сложнее, чем малоимущего ребенка из Клинцов на турецком курорте. Уход российских денег с футбольного рынка Европы ослабит лобби до цифры в районе нуля – разве работал бы Слуцкий в "Витессе", если бы не Абрамович? Да и Головиным интересовались только "Челси" с "Монако". Но в нынешнем положении иметь дело с российским деньгами для топ-клубов очень опасно. Получается, у российских властей сейчас идеальный момент
заставить убедить богатейших людей вкладывать в наш спорт. Вот тогда и подтвердится их статус социально ответственных бизнесменов.
Фото: Ведомости, РБК, Forbes
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
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Подводим итоги. Самая яркая команда лиги
В середине лета федеральные СМИ рапортовали, что крупнейший холдинг USM завершил перевод своих активов в российскую юрисдикцию. Его владелец Алишер "Тьфу на тебя" Усманов стал первопроходцем среди российских олигархов по курсу деофшоризации, который еще в 2014 году задал Президент. Холдинг обещал сконцентрироваться на проектах внутри страны, определив себе ряд перспективных и прибыльных направлений. В такой ситуации Усманов, подотчетно выполняемый приказы Путина, должен был отказаться от своего сладкого куска на Туманном Альбионе – 30% акций лондонского "Арсенала". Такой ресурс быстро нашел нового владельца.
Основной акционер "Арсенала" Стэн Кронке выложил Алишеру Усманову 550 миллионов фунтов, которые устроили обе стороны. Первый завершил многолетний конфликт акционеров, централизовав всю власть в клубе на самом себе. Усманову же этих денег хватило, чтобы покрыть дефицит своего холдинга, которому многие европейские банки стали отказывать в дешевых кредитах. Российские футбольные клубы зачесали руки, рассчитывая, что их мольбы откликнутся в сердце Президента, и он попросит мужа Ирины Винер спасти команды-банкроты, а тот, естественно, не откажет. Но до конца года холдинг Усманова так и не нашел в российском футболе привлекательный проект. Даже депрессивный и стагнирующий в плане результатов лондонский "Арсенал", с финансовой стороны, выглядит гораздо интереснее любого клуба из РПЛ.
Теперь Усманов, по его собственным словам, помогает "Арсеналу", но тульскому. Зато 100 миллионов долларов он уже не пожалел для ташкентского "Пахтакора". Этот клуб в Узбекистане особым указом президента страны Шавката Мирзиёева освобожден от налогов, а владелец USM просто захотел быть полезным для своей Родины. Не забывай свои корни…
А вот другой постоянный обыватель Лондона Роман Абрамович весь год искал себе новую Родину. Дело в том, что британское правительство с января 2018 года получило право узнавать происхождение финансового состояния иностранных владельцев капиталов и активов. И когда очередь дошла до Романа Аркадьевича, Великобритания решила не продлевать его бизнес-визу. Токсичности традиционно добавляла всезнающая английская пресса, напрямую связавшая миллиарды Абрамовича с нахождением у власти в России Владимира Путина. Репатриация стала единственным шансом для владельца "Челси" спасти свои богатства. В отличие от Усманова, перевод бизнеса в Россию рассматривался Романом Аркадьевичем, как синоним "потери всего".
Сначала Абрамович попытался официально эмигрировать в Швейцарию. Но вечно нейтральная страна заморозила все попытки олигарха прорваться в Альпы. А вот израильский "Закон о возвращении" идеально подошел Роману Аркадьевичу. Новый паспорт позволил Абрамовичу без проблем оставаться в Лондоне. Но олигарх, понимая всю шаткость своего положения, быстро повесил ценник на "Челси" в 3 миллиарда фунтов и открылся для переговоров. Первые предложения пошли уже летом, но они никаким боком не удовлетворяли Романа Аркадьевича. Единственным реальным претендентом на лондонский клуб оказался самый богатый чех на планете Петр Келлнер. Этот миллиардер является профессором Мориарти по части офшорных схем. И финансовых связей в России у него оказалось не меньше, чем у экс-губернатора Чукотки. Взвесив все варианты, процесс покупки Келлнер приостановил.
Но не приостановилось желание Абрамовича покинуть Великобританию. Инвестиционный климат Туманного Альбиона стал для Романа Аркадьевича ядовитым. И от этого проигрывал и сам Лондон. Ведь из-за истории с визой Абрамович прекратил реконструкцию "Стэмфорд Бридж", на которую собирался выделить полмиллиарда. Но вряд ли после ухода из "Челси" олигарх повернет финансовый поток в сторону российского футбола. Хотя в РПЛ есть один клуб, которому Абрамович помогает на регулярной основе, - это ЦСКА. По информации известного экономиста Никиты Кричевского, трансфер Головина в "Монако" проплатил как раз Роман Аркадьевич, через Княжество оказавший финансовую поддержку армейцам. Ведь 30 миллионов евро за российского полузащитника для многих смотрелись слишком раздутой цифрой.
Зато трансфер еще раз показал тесную связь Абрамовича с российским владельцем "Монако" Дмитрием Рыболовлевым. Летом он даже считался одним из возможных покупателей "Челси", а в начале 2018 года Рыболовлеву приписывали сделку по покупке итальянского "Милана". Не заканчивающиеся слухи о российском олигархе Княжества Монако намекали только на одно – настоящая цифра его богатства гораздо выше, чем указанная в Forbes. Тем более, что с деньгами у Рыболовлева имелась и крутая удача – один его опыт с "Монако" чего стоит. Монегаски, благодаря еще и таланту Леонарду Жардима, за год в несколько раз могли увеличить стоимость футболиста. А миллионы с продажи главного бриллианта команды Килиана Мбаппе Рыболовлев, как рассказывал телеграм-канал "Футляр от виолончели", забрал в свой личный офшор.
Непрекращающийся рост капитала Рыболовлева провоцировал и новые эпатажные покупки олигарха. Например, на голландской верфи (заметьте, что не крымской) олигарх начал строительство 110-метровой яхты, полмиллиарда долларов были пущены на американские стартапы, а почти 100 – на виллу во Флориде, ранее принадлежавшую Дональду Трампу. Чтобы подняться в глазах князя Монако, Рыболовлев решил стать настоящим коллекционером произведений искусства, не пожалев на покупку 38 картин через арт-дилера Ива Бувье 2 миллиарда долларов. Эта сделка стала для российского олигарха роковой – вечером 6 ноября за ним пришли из прокуратуры Монако. Главное обвинение к Рыболовлеву заключалось в торговле влиянием (такого понятия даже нет в УК РФ), которое вылезло из смс-переписки (кто-то еще помнит, что это?) с министром юстиции по поводу иска к тому же Бувье. Кроме того, выяснилось, что владелец "Монако" подарил пропуски на VIP-трибуны высокопоставленным чиновникам Княжества. Под крупный залог Рыболовлеву удалось выйти из-под стражи и даже слетать в Москву на консультации, но дело до сих пор не закрыли.
Арест Рыболовлева стал кульминацией в отношениях западного истеблишмента с российскими олигархами. Финансовым вливаниям теперь рады только, если их владелец никак не связан с Владимиром Путиным. А встретить такого олигарха в России сложнее, чем малоимущего ребенка из Клинцов на турецком курорте. Уход российских денег с футбольного рынка Европы ослабит лобби до цифры в районе нуля – разве работал бы Слуцкий в "Витессе", если бы не Абрамович? Да и Головиным интересовались только "Челси" с "Монако". Но в нынешнем положении иметь дело с российским деньгами для топ-клубов очень опасно. Получается, у российских властей сейчас идеальный момент
Фото: Ведомости, РБК, Forbes
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
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Подводим итоги. Самая яркая команда лиги
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