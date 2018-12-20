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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Подводим итоги. Кого уничтожил 2018 в русском футболе
Открывая серию материалов, которые будут подытоживать все случившееся за этого год, вспоминаем тех, для кого он получился крайне неудачным. Цитаты Джордана, банные подруги детства и травмы, перечеркнувшие это время
Фото: ftbl.ru
5. Андрей Ещенко
Российский защитник не самого высокого класса неплохо устроился в «Спартаке». Последние сезоны у него складывались очень неплохо, несмотря на локальные неудачи. Ключевым игроком основы он не был, но вот регулярно получал игровое время.
Всё это продолжалось до того момента, как «Спартак» проиграл «Ахмату». После этого Ещенко (не зря он внешне похож на вождя мирового пролетариата) решил поддержать бунт против Карреры (как-то тяжело верится, что все это случайность) и поставил лайк под безвкусным стихотворением Назарова.
Забавно, что в дубле Ещенко пробыл даже больше Глушакова, хотя сам Массимо перед ним извинился и пригласил на прощальный ужин. Видимо, Рианчо просто не сразу о нём и вспомнил. После «отсидки» Ещенко вернулся в состав, дал интервью против Карреры и порвал крестообразные связки. Ему 34, у него заканчивается контракт и порваны связи - видимо, это конец карьеры.
4. Виктор Васин
После того, как в ЦСКА начал рулить Гончаренко, Васин наконец-то стал игроком основы. Если бы «армейцами» так и дальше рулил Слуцкий, Березуцким пришлось бы играть минимум до пятидесятилетия, пока Васин не закончил бы карьеру и перестал угрожать команде своим присутствием.
Но Виктору Михайловичу неплохо удалось вживлять защитника, с которым он успел поработать в «Уфе», в систему «армейцев». Порой Васин ошибался и даже делал это совсем очевидно, но нельзя сказать, что он совсем серьёзно проваливался.
Нехорошее случилось этим февралём. ЦСКА рубился с «Црвеной» в 1/16 Лиги Европы, а Васина в этом время вынес один из игроков сербов. Васин порвал «кресты» и вылетел на долгий срок.
Всё бы ничего, но получивший такую травму Кучаев (в мае) уже осень вернулся на поле. А Васин проходит реабилитацию до сих пор. Из-за тяжелейшего процесса восстановления Васин пропустит целый год и уже вряд ли вернётся даже на тот уровень, на каком он играл предыдущий сезон.
3. Фёдор Смолов
Весной этого года мы на полном серьёзе решали, какая топ-лига Европы ожидает Фёдора. Больше всего ставили на Англию, даже писали о конкретном интересе лондонского «Вест Хэма». В «Краснодаре» нападающий блистал, а по итогам прошлого сезона стал вторым в гонке бомбардиров – уступил только Промесу.
Звоночек бряцнул в товарищеском матче против Австрии. У нас была отличная возможность сравнить форварда того самого «Вест Хэма», от которого Смолов отказался во многом как не от ведущего клуба, Арнаутовича и самого Фёдора, оставшегося в России. И после этого восхищаться им стало немного тяжелее: в работоспособности, технической оснащенности и даже старательности австриец был лучше.
Подлинный фэйл случился на домашнем чемпионате мира. Фёдор подходил к нему самым распиаренным нашим игроком, поэтому и ожидали от него соответствующе. Но поникший нападающий выглядел отвратительно. Особенно на фоне возрождающейся сборной России.
Пока не помогал, но и не мешал, было ещё терпимо. Но когда форвард запорол пенальти в послематчевой серии, многих болельщиков эта фигура начала реально раздражать. Он и сам подлил масла в огонь: вместо того, что бы по-человечески повиниться и нагнетать, начал пороть за пафос:
- К сожалению, это произошло со мной. Совершенно не снимаю с себя ответственности за нереализованный пенальти. Единственное, хочу сказать: в моей голове всегда слова Майкла Джордана о том, что он несколько тысяч раз брался исполнять бросок в ответственный момент, очень много раз не реализовывал. Я благодарен за то, что эта ситуация произошла. Искреннее надеюсь, что смогу из нее извлечь выводы и стать сильнее.
Кое-кто ещё продолжал верить, что из Феди выйдет европейская звезда, но основная часть понимающих игру болельщиков над какими-то разговорами о скором переезде только смеялась. Ну Фёдор и порадовал всех неожиданном трансфером – перешёл в московский «Локомотив», словно забыл прошлый свои стенания о Европе.
Всё бы ничего, но и в «Локо» за всю осень Смолов не показал вообще ничего. Теперь он не только не лучший российский нападающий, но и не лучший Фёдор в нашем чемпионате. Конечно на это повлияли и две неприятные травмы, но даже они не оправдают общий провал этого года.
Фото: readfootball.com
2. Денис Глушаков
После того, как Массимо Каррера целый сезон не брал чемпионства, руководство и вообще все стали смотреть на него не так добро, как раньше. В результате после неудачного старта этого сезона Каррера отправился в бессрочный отпуск, а «Спартак» начал очередной цикл возрождения.
Глушаков стал символом так называемой «Ромашки». В первую очередь, из-за того же лайка и слухах о конфликтах с тренером. Та часть болельщиков, которая ещё недавно хотела отставки Карреры, начала люто хейтить руководство и капитана, предавшего интересы клуба.
А тут ещё и суматоха с женой. Баня, подруга детства, алименты, защита чехов, - но те почему-то вместо решения его проблем разобрались с ЦСКА и "Зенитом". И так хлипкая репутация капитана «Спартака» ошметками разлетелась на стены.
Дальше началось: акции, флешмобы, обзывание по аналогии с самым страшные врагом, даже на поле люди выбегали. Денис сейчас – самый ненавидимый человек в русском футболе.
1. Кокорин и Мамаев
Эта история не сравнится ни с одной другой. Давно у нас в стране не подвергались такому осуждению футболисты. Последний раз такое, наверное, происходило в 2010, когда из любимцев после Евро 08 СМИ торопливо делали негодяев, рассказывая про кальян накануне игр и прочие шалости.
Кокорин и Мамаев, уже проходившие по делу «Монте-Карло и шампанское», избили двоих людей в ходе торжественного кутежа, вызванного перерывом на матчи сборных. Всё бы ничего и замялось как обычно, но они умудрились попасть на чиновника и водителя ведущей первого канала.
В результате: задержание, СИЗО, всеобщий восторг по поводу задержанных рецидивистов (помним же про Монте-Карло). Несколько совершенно абсурдных судов и решение, что сидеть им до февраля.
Теперь Александр Кокорин читает Новый Завет, а Мамаев вообще цитирует Евангелие, в то время, как его супруга устраивает опрос, простить ли мужа или не простить за измену, рассказывает о Виктории Бони и прочей нечисти. Для Мамаева наверняка до сих пор непонятно, стоит задержать в изоляторе или вернуться к такой супруге.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: ftbl.ru
5. Андрей Ещенко
Российский защитник не самого высокого класса неплохо устроился в «Спартаке». Последние сезоны у него складывались очень неплохо, несмотря на локальные неудачи. Ключевым игроком основы он не был, но вот регулярно получал игровое время.
Всё это продолжалось до того момента, как «Спартак» проиграл «Ахмату». После этого Ещенко (не зря он внешне похож на вождя мирового пролетариата) решил поддержать бунт против Карреры (как-то тяжело верится, что все это случайность) и поставил лайк под безвкусным стихотворением Назарова.
Забавно, что в дубле Ещенко пробыл даже больше Глушакова, хотя сам Массимо перед ним извинился и пригласил на прощальный ужин. Видимо, Рианчо просто не сразу о нём и вспомнил. После «отсидки» Ещенко вернулся в состав, дал интервью против Карреры и порвал крестообразные связки. Ему 34, у него заканчивается контракт и порваны связи - видимо, это конец карьеры.
4. Виктор Васин
После того, как в ЦСКА начал рулить Гончаренко, Васин наконец-то стал игроком основы. Если бы «армейцами» так и дальше рулил Слуцкий, Березуцким пришлось бы играть минимум до пятидесятилетия, пока Васин не закончил бы карьеру и перестал угрожать команде своим присутствием.
Но Виктору Михайловичу неплохо удалось вживлять защитника, с которым он успел поработать в «Уфе», в систему «армейцев». Порой Васин ошибался и даже делал это совсем очевидно, но нельзя сказать, что он совсем серьёзно проваливался.
Нехорошее случилось этим февралём. ЦСКА рубился с «Црвеной» в 1/16 Лиги Европы, а Васина в этом время вынес один из игроков сербов. Васин порвал «кресты» и вылетел на долгий срок.
Всё бы ничего, но получивший такую травму Кучаев (в мае) уже осень вернулся на поле. А Васин проходит реабилитацию до сих пор. Из-за тяжелейшего процесса восстановления Васин пропустит целый год и уже вряд ли вернётся даже на тот уровень, на каком он играл предыдущий сезон.
3. Фёдор Смолов
Весной этого года мы на полном серьёзе решали, какая топ-лига Европы ожидает Фёдора. Больше всего ставили на Англию, даже писали о конкретном интересе лондонского «Вест Хэма». В «Краснодаре» нападающий блистал, а по итогам прошлого сезона стал вторым в гонке бомбардиров – уступил только Промесу.
Звоночек бряцнул в товарищеском матче против Австрии. У нас была отличная возможность сравнить форварда того самого «Вест Хэма», от которого Смолов отказался во многом как не от ведущего клуба, Арнаутовича и самого Фёдора, оставшегося в России. И после этого восхищаться им стало немного тяжелее: в работоспособности, технической оснащенности и даже старательности австриец был лучше.
Подлинный фэйл случился на домашнем чемпионате мира. Фёдор подходил к нему самым распиаренным нашим игроком, поэтому и ожидали от него соответствующе. Но поникший нападающий выглядел отвратительно. Особенно на фоне возрождающейся сборной России.
Пока не помогал, но и не мешал, было ещё терпимо. Но когда форвард запорол пенальти в послематчевой серии, многих болельщиков эта фигура начала реально раздражать. Он и сам подлил масла в огонь: вместо того, что бы по-человечески повиниться и нагнетать, начал пороть за пафос:
- К сожалению, это произошло со мной. Совершенно не снимаю с себя ответственности за нереализованный пенальти. Единственное, хочу сказать: в моей голове всегда слова Майкла Джордана о том, что он несколько тысяч раз брался исполнять бросок в ответственный момент, очень много раз не реализовывал. Я благодарен за то, что эта ситуация произошла. Искреннее надеюсь, что смогу из нее извлечь выводы и стать сильнее.
Кое-кто ещё продолжал верить, что из Феди выйдет европейская звезда, но основная часть понимающих игру болельщиков над какими-то разговорами о скором переезде только смеялась. Ну Фёдор и порадовал всех неожиданном трансфером – перешёл в московский «Локомотив», словно забыл прошлый свои стенания о Европе.
Всё бы ничего, но и в «Локо» за всю осень Смолов не показал вообще ничего. Теперь он не только не лучший российский нападающий, но и не лучший Фёдор в нашем чемпионате. Конечно на это повлияли и две неприятные травмы, но даже они не оправдают общий провал этого года.
Фото: readfootball.com
2. Денис Глушаков
После того, как Массимо Каррера целый сезон не брал чемпионства, руководство и вообще все стали смотреть на него не так добро, как раньше. В результате после неудачного старта этого сезона Каррера отправился в бессрочный отпуск, а «Спартак» начал очередной цикл возрождения.
Глушаков стал символом так называемой «Ромашки». В первую очередь, из-за того же лайка и слухах о конфликтах с тренером. Та часть болельщиков, которая ещё недавно хотела отставки Карреры, начала люто хейтить руководство и капитана, предавшего интересы клуба.
А тут ещё и суматоха с женой. Баня, подруга детства, алименты, защита чехов, - но те почему-то вместо решения его проблем разобрались с ЦСКА и "Зенитом". И так хлипкая репутация капитана «Спартака» ошметками разлетелась на стены.
Дальше началось: акции, флешмобы, обзывание по аналогии с самым страшные врагом, даже на поле люди выбегали. Денис сейчас – самый ненавидимый человек в русском футболе.
1. Кокорин и Мамаев
Эта история не сравнится ни с одной другой. Давно у нас в стране не подвергались такому осуждению футболисты. Последний раз такое, наверное, происходило в 2010, когда из любимцев после Евро 08 СМИ торопливо делали негодяев, рассказывая про кальян накануне игр и прочие шалости.
Кокорин и Мамаев, уже проходившие по делу «Монте-Карло и шампанское», избили двоих людей в ходе торжественного кутежа, вызванного перерывом на матчи сборных. Всё бы ничего и замялось как обычно, но они умудрились попасть на чиновника и водителя ведущей первого канала.
В результате: задержание, СИЗО, всеобщий восторг по поводу задержанных рецидивистов (помним же про Монте-Карло). Несколько совершенно абсурдных судов и решение, что сидеть им до февраля.
Теперь Александр Кокорин читает Новый Завет, а Мамаев вообще цитирует Евангелие, в то время, как его супруга устраивает опрос, простить ли мужа или не простить за измену, рассказывает о Виктории Бони и прочей нечисти. Для Мамаева наверняка до сих пор непонятно, стоит задержать в изоляторе или вернуться к такой супруге.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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