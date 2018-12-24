Итоги года. Для кого 2018 был чрезвычайно удачным

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Определив тех, кого минувший год уничтожил, мы продолжаем подводить итоги. На очереди - главные герои прошедших месяцев. Надежда "Краснодара" и лидеры нашей сборной, грохнувшей на ЧМ Испанию, - в материале Rusfootball.info
5. Мурад Мусаев
После откровенно неудачной работы в "Краснодаре" Шалимова назначение главным неопытного Мусаева воспринималось как очередной перевалочный этап. Но молодость клуба, помноженная на молодость тренера, неожиданно дала роскошный эффект. После короткого знакомства весной и летнего перерыва "Краснодар" выдает лучший сезон в истории.
Команде Мусаева, безусловно, везло на протяжении последних месяцев. Если брать продвинутую статистику, "Краснодар" должен был пропускать больше, чем "быки" в итоге получили, но за чрезвычайно сочный и зрелищный футбол на это можно и не обращать внимания - списать на благородную фортуну, что в кои-то веки отдает должное смелым.
Сейчас "Краснодар" идёт следом за лидирующим "Зенитом" и продолжает борьбу в еврокубках. Глобальные выводы делать рановато, прочности команде Мусаева до конца сезона может и не хватить, но на данный момент есть возможность зафиксировать, что российский тренер без опыта, популярности и авторитета сделал такую команду, которую хотел бы видеть Галицкий. До конца это не получалось у Кононова; у Шалимова не было ничего подобного и близко.
Прогресс Газинского - лучшая частная иллюстрация работы Мусаева. За полгода он превратился из среднего игрока в самого полезного полузащитника лиги.
Фото: championat.com
4. Фёдор Чалов
В прошлом году на его позицию выпускали опорника Вернблума. Фёдор грустил и не мог ничего изменить: учитывая психологические особенности форварда, остро переживающего любые неудачи, можно представить, насколько ему было тяжело справляться.
Но Фёдор нашёл силы. Весной показал долгожданный прогресс, который от него ждали почти два года, несколько месяцев становился лучшим игроком лиги, устроил классный еврокубковый поход с ЦСКА и запрыгнул вместе с ним на второе место, в последнем туре заочно подвинув "Спартак".
Весна дала Фёдору необходимую уверенность в собственных силах. В текущем сезон он идёт первым в гонке бомбардиров, легко и броско забивает "Реалу" и вспарывает оборону королевского клуба передачей пяткой. Чалов неожиданно добавил в пластике: стал тоньше чувствовать мяч и лучше управлять своим телом. Ну и показал замечательный рост в скорости принятия решений.
Фёдор вместе с Марио теперь главные звёзды московского пионеротряда. Остаётся жалеть лишь о том, что Чалов пока ещё не нашёл своего места в сборной. В остальном россиянин в этом году - абсолютный красавчик.
3. Игорь Акинфеев
Широкая публика любила Игоря всегда. Заносчивость и суровость шли ему к лицу, а благородное поведение (про удар Стевановича и мат в адрес Веллитона как-то быстро забылось) вообще не оставляло шансов конкурентам. Под благородством я подразумеваю, например, поведение Игоря в сборной после звонкого шлепка от Уэльса на Евро 2016 - пока остальные футболисты торопливо мылись, намереваясь уже вечером затусить в Монте-Карло, Игорь поплелся в сторону болельщиков и ещё долго не мог уйти в раздевалку.
Но Чемпионат мира вывел популярность капитана ЦСКА на новый уровень. Соревноваться с Игорем теперь способен лишь Дзюба - о нём мы ещё будем говорить отдельно.
Ключевым моментом стал отбитый пенальти Яго в серии против испанцев, но и четвертьфинал с Хорватией Игорь выдал потрясающий. После геройств на домашнем мундиале новость о том, что Акинфеев завершает карьеру в сборной, обухом ударила по информационному пространству. Доходило до нелепого: было как-то сложно представить национальную команду без вратаря ЦСКА.
Но никуда не денешься, раз сказывается здоровье. Откликаются старые травмы колена, по словам Игоря, совсем страшно - он даже не может позволить набрать себе пару килограмм, потому что сразу идет дополнительная нагрузка на колени и возникает боль. А нагрузки капитану хватает и в клубе - в этом году он прервал свою рекордную серию в Лиге Чемпионов и успел там же дважды сыграть на ноль против "Реала".
Фото: © Reuters
2. Станислав Черчесов
У двух лидеров нашего топа есть кое-что общее - их очень не любили до начала мирового первенства. Но теперь всё наоборот.
Черчесов бесил упрямством и хамским общением с журналистами. Это сейчас на его выпады реагируют улыбками, а в комментариях обязательно напишут, что Стас-де настоящий мужик, потому и третирует ничего не понимающих дармоедов. Тогда Станислава Саламовича в подавляющем большинстве сетевых обсуждений называли чуть ли не быдлом и объясняли, что так вести себя представителю сборной не положено.
Впрочем, история не нова. Примерно такие же перипетии в отношениях с общественностью переживал некогда рулевой нашей сборной по хоккею Олег Знарок.
Черчесов провалился на кубке Конфедераций; два года товарищескими матчами пытался вызвать у болельщиков эвакуацию желудка и паралич. Справедливые вопросы отвергал фразами о собственном пути команды. Сделал всё, чтобы мы свалились в беспросветное отчаяние перед игрой-открытием против Саудовской Аравии.
Но какое значение это имело потом? В двух матчах группового этапа, 1/8 и четвертьфинале мы видели ту сборную, о которой мечтали десять лет. За такое можно многое простить, неправда ли?
1. Артем Дзюба
До Чемпионата мира Артём оставался очень противоречивым парнем. Называл Эмери тренеришкой после 1:5 от "Динамо", говорил резкости в адрес Карпина, делал что-то неприличное с Орзул в машине, а затем в одном из очередных интервью поведал о ценностях честного брака. Возьмите на учёт и те неловкие понты, когда Артём многословно собирался идти на любые траты ради того, чтобы сыграть против "Зенита" за "Арсенал", а за тем решил воспользоваться предложением тульской области и реализовал свои амбиции за счёт налогоплательщиков.
Менять всё вокруг себя Артём начал на одной из открытых тренировок сборной. Вышел к журналистам и зарядил речь. О том, что мы все должны объединиться, об абсолютно лишней агрессии вокруг команды и о том, что они тоже переживают. Эмоций ни игроков, ни тренеров этой команды мы ещё не видели. Слова Дзюба сошли за откровение.
А затем, по слухам, когда наши игроки боялись выйти на поле "Лужников", именно Дзюба оказался в центре раздевалки. После его слов команда раскрепостилась - и мы не узнали нашу сборную.
Были ещё и голы на чемпионате мира, и фирменный жест, и пламенное подбадривание партнёров перед серией с Хорватией, и слёзы после нашего вылета. Дзюба стал лицом этой сборной, как Аршавин в 2008, - а это подразумевало массовое обожание.
Пригодился нападающий и "Зениту", который он тащил эту осень. Самым ярким получился перфоманс в домашней игре с минским "Динамо". На выезде питерцы внезапно для всех проиграли 0:4, но Дзюба, вышедший на ответный матч, протолкнул свою команду в групповой этап.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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5. Мурад Мусаев
После откровенно неудачной работы в "Краснодаре" Шалимова назначение главным неопытного Мусаева воспринималось как очередной перевалочный этап. Но молодость клуба, помноженная на молодость тренера, неожиданно дала роскошный эффект. После короткого знакомства весной и летнего перерыва "Краснодар" выдает лучший сезон в истории.
Команде Мусаева, безусловно, везло на протяжении последних месяцев. Если брать продвинутую статистику, "Краснодар" должен был пропускать больше, чем "быки" в итоге получили, но за чрезвычайно сочный и зрелищный футбол на это можно и не обращать внимания - списать на благородную фортуну, что в кои-то веки отдает должное смелым.
Сейчас "Краснодар" идёт следом за лидирующим "Зенитом" и продолжает борьбу в еврокубках. Глобальные выводы делать рановато, прочности команде Мусаева до конца сезона может и не хватить, но на данный момент есть возможность зафиксировать, что российский тренер без опыта, популярности и авторитета сделал такую команду, которую хотел бы видеть Галицкий. До конца это не получалось у Кононова; у Шалимова не было ничего подобного и близко.
Прогресс Газинского - лучшая частная иллюстрация работы Мусаева. За полгода он превратился из среднего игрока в самого полезного полузащитника лиги.
Фото: championat.com
4. Фёдор Чалов
В прошлом году на его позицию выпускали опорника Вернблума. Фёдор грустил и не мог ничего изменить: учитывая психологические особенности форварда, остро переживающего любые неудачи, можно представить, насколько ему было тяжело справляться.
Но Фёдор нашёл силы. Весной показал долгожданный прогресс, который от него ждали почти два года, несколько месяцев становился лучшим игроком лиги, устроил классный еврокубковый поход с ЦСКА и запрыгнул вместе с ним на второе место, в последнем туре заочно подвинув "Спартак".
Весна дала Фёдору необходимую уверенность в собственных силах. В текущем сезон он идёт первым в гонке бомбардиров, легко и броско забивает "Реалу" и вспарывает оборону королевского клуба передачей пяткой. Чалов неожиданно добавил в пластике: стал тоньше чувствовать мяч и лучше управлять своим телом. Ну и показал замечательный рост в скорости принятия решений.
Фёдор вместе с Марио теперь главные звёзды московского пионеротряда. Остаётся жалеть лишь о том, что Чалов пока ещё не нашёл своего места в сборной. В остальном россиянин в этом году - абсолютный красавчик.
3. Игорь Акинфеев
Широкая публика любила Игоря всегда. Заносчивость и суровость шли ему к лицу, а благородное поведение (про удар Стевановича и мат в адрес Веллитона как-то быстро забылось) вообще не оставляло шансов конкурентам. Под благородством я подразумеваю, например, поведение Игоря в сборной после звонкого шлепка от Уэльса на Евро 2016 - пока остальные футболисты торопливо мылись, намереваясь уже вечером затусить в Монте-Карло, Игорь поплелся в сторону болельщиков и ещё долго не мог уйти в раздевалку.
Но Чемпионат мира вывел популярность капитана ЦСКА на новый уровень. Соревноваться с Игорем теперь способен лишь Дзюба - о нём мы ещё будем говорить отдельно.
Ключевым моментом стал отбитый пенальти Яго в серии против испанцев, но и четвертьфинал с Хорватией Игорь выдал потрясающий. После геройств на домашнем мундиале новость о том, что Акинфеев завершает карьеру в сборной, обухом ударила по информационному пространству. Доходило до нелепого: было как-то сложно представить национальную команду без вратаря ЦСКА.
Но никуда не денешься, раз сказывается здоровье. Откликаются старые травмы колена, по словам Игоря, совсем страшно - он даже не может позволить набрать себе пару килограмм, потому что сразу идет дополнительная нагрузка на колени и возникает боль. А нагрузки капитану хватает и в клубе - в этом году он прервал свою рекордную серию в Лиге Чемпионов и успел там же дважды сыграть на ноль против "Реала".
Фото: © Reuters
2. Станислав Черчесов
У двух лидеров нашего топа есть кое-что общее - их очень не любили до начала мирового первенства. Но теперь всё наоборот.
Черчесов бесил упрямством и хамским общением с журналистами. Это сейчас на его выпады реагируют улыбками, а в комментариях обязательно напишут, что Стас-де настоящий мужик, потому и третирует ничего не понимающих дармоедов. Тогда Станислава Саламовича в подавляющем большинстве сетевых обсуждений называли чуть ли не быдлом и объясняли, что так вести себя представителю сборной не положено.
Впрочем, история не нова. Примерно такие же перипетии в отношениях с общественностью переживал некогда рулевой нашей сборной по хоккею Олег Знарок.
Черчесов провалился на кубке Конфедераций; два года товарищескими матчами пытался вызвать у болельщиков эвакуацию желудка и паралич. Справедливые вопросы отвергал фразами о собственном пути команды. Сделал всё, чтобы мы свалились в беспросветное отчаяние перед игрой-открытием против Саудовской Аравии.
Но какое значение это имело потом? В двух матчах группового этапа, 1/8 и четвертьфинале мы видели ту сборную, о которой мечтали десять лет. За такое можно многое простить, неправда ли?
1. Артем Дзюба
До Чемпионата мира Артём оставался очень противоречивым парнем. Называл Эмери тренеришкой после 1:5 от "Динамо", говорил резкости в адрес Карпина, делал что-то неприличное с Орзул в машине, а затем в одном из очередных интервью поведал о ценностях честного брака. Возьмите на учёт и те неловкие понты, когда Артём многословно собирался идти на любые траты ради того, чтобы сыграть против "Зенита" за "Арсенал", а за тем решил воспользоваться предложением тульской области и реализовал свои амбиции за счёт налогоплательщиков.
Менять всё вокруг себя Артём начал на одной из открытых тренировок сборной. Вышел к журналистам и зарядил речь. О том, что мы все должны объединиться, об абсолютно лишней агрессии вокруг команды и о том, что они тоже переживают. Эмоций ни игроков, ни тренеров этой команды мы ещё не видели. Слова Дзюба сошли за откровение.
А затем, по слухам, когда наши игроки боялись выйти на поле "Лужников", именно Дзюба оказался в центре раздевалки. После его слов команда раскрепостилась - и мы не узнали нашу сборную.
Были ещё и голы на чемпионате мира, и фирменный жест, и пламенное подбадривание партнёров перед серией с Хорватией, и слёзы после нашего вылета. Дзюба стал лицом этой сборной, как Аршавин в 2008, - а это подразумевало массовое обожание.
Пригодился нападающий и "Зениту", который он тащил эту осень. Самым ярким получился перфоманс в домашней игре с минским "Динамо". На выезде питерцы внезапно для всех проиграли 0:4, но Дзюба, вышедший на ответный матч, протолкнул свою команду в групповой этап.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Итоги года. Каким был 2018-й для футбольных болельщиков
Итоги года. Кого уничтожил 2018-й в русском футболе
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