Итоги года. Каким был 2018-й для футбольных болельщиков

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Популярные новости:
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
2:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|1:0
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|2:1
|Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|17:00 14.07
|Бельгия
|2:0
|Англия
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Франция
|4:2
|Хорватия
|Москва, Лужники
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Итоги года. Каким был 2018-й для футбольных болельщиков
Чемпионат мира оставил стране не только современные арены, но и показал, какими крутыми бывают болельщики, какой праздник они могут создать в любой точке любого города. Невероятная атмосфера должна была стать одним из наследием турнира. Но перенести праздник на внутренние матчи получилось не у всех.
2018 год по отношению к болельщикам можно условно разделить на 2 части: первая - до и во время чемпионата мира, вторая - после. В первой была какая-то сумасшедшая для России лояльность властей, прекрасная организация и абсолютная обратная связь по всем вопросам. В ответ болельщики оставили о стране такое впечатление, что некоторым политикам и журналистам на Западе пришлось, если не отказываться от своих слов, то стараться вообще не высказываться на эту тему. Власти исправили ошибки прошлого и избавились от мутной организации "Всероссийское общество болельщиков" вместе со Шпрыгиным, давно сидевшим ярким пятном в и так небезупречном резюме Мутко. Все шло к взаимной, преданной и долгой любви. Но после того как Джанни Инфантино назвал чемпионат мира лучшим в истории, один из влюбленных начал холодеть к своей второй половинке, вернувшись к старым загулам.
Первым чекпойнтом в 2018 году для болельщиков был товарищеский матч сборных России и Бразилии в "Лужниках". Та встреча оставила двоякое впечатление. С одной стороны, несмотря на статус соперника, была демократичной билетная программа, волонтеры неплохо для первой серьезной попытки справлялись со своими задачами. С другой стороны, социальная несправедливость вылезла изо всех щелей после финального свистка, когда организаторы нагло и в лоб решили разделить выходы с трибун на категории болельщиков. В итоге, VIP-персоны уже заваривали себе дома чай, а некоторые зрители еще переминались в "Лужниках". Это был первый звонок, который не стал пропущенным. С того матча логистика в "Лужниках" больше в трэшовом жанре не упоминалась.
Поздней весной пошла полноценная обкатка новых арен. Болельщики начали тестировать систему Fan ID, которую сейчас хотят внедрить чуть ли не при каждом походе в театр, и, в целом, количество положительных отзывов начало расти, не в геометрической прогрессии, но заметными темпами. "Зенит", первым из российских клубов, сделал для зрителей арены "Крестовский" предматчевые аттракционы с автограф-сессиями, конференциями и любопытными конкурсами. Наконец-то команды РПЛ увидели в посещаемости - хороший источник доходов. В условиях кризисного 2018 года, болельщики выглядели мощнейшим, не до конца изведанным, ресурсом. А предстоящий чемпионат мира должен был придать этому импульс.
И на чемпионате мира вышло даже лучше, чем планировалось. Нет ни одного болельщика, который пожалел, что попал в фан-зону, а не на сам стадион. Легендарная Никольская - кто побывал на ней в июне 2018, будет своим внукам рассказывать, как об одном из самых ярких событий в жизни. А уж победы российской сборной вообще превратили в болельщиков даже бабушек (ну так, во всяком случае, рассказывал Артем Дзюба). И никакие ультраконсерваторы, со скепсисом и отвращением относящиеся к секс-приключениям российских девушек с иностранными фанатами, не могли испортить всеобщее настроение. А все страшилки про безумных британских фанатов оказались привычным бредом из телека.
Мощнейшие исландцы, зашкаливающие по громкости колумбийцы с мексиканцами, милейшие и аккуратные японцы, колоритные сенегальцы. Но болельщицкая среда, как живой организм, - в ней тоже время от времени появляются болячки, которые, слава Богу, лечатся самой средой. Во время чемпионата мира сначала ярким, а потом отвратным типом стал болельщик из Бразилии, который в одной фразе, ставшей крылатой, признался в любви к России. Но вместо того, чтобы улюлюкать кривляниям Неймара, Томер Савойя поперся по теле- и радиоэфирам. Ну а что? Гнойный вон не смог монетизировать хайп после баттла с Окси, а этот фанат, свиду не походивший на людей касты Артура Варданяна, оказался неплохим предпринимателем. Кстати, сейчас он собирается снова вернуться в Россию. Видимо, Андрей Малахов готовит новогодние выпуски...
Никаких серьезных претензий как от болельщиков, так и от властей к фанатам, не было до самого финала. Это было все так по-семейному, будто мы и знать не знаем, кто такие хулиганы, расисты и им подобные. Но почему после дождливого прощания с мундиалем все стало, как и прежде? Или же это была очередная "потемкинская деревня" для ФИФА, или реально все испортили эпатажные Pussy Riot выходкой в финале? А ведь Верзилов со своей компанией просто показал одну из сторон российской жизни - открытые двери для полицейских погон. Но власть, видимо, решила, что это посыл от всех болельщиков. И опять понеслось...
Что случится раньше - победа российского клуба в Лиге чемпионов или сезон в РПЛ без неоправданных переносов матчей? Сколько можно клубам так откровенно забивать на своих болельщиков? Понятно, что самой РПЛ важны только телезрители, раз они в календаре назначают ноябрьские матчи в Красноярске и Оренбурге. Сами-то они пробовали поддержать любимую команду команду при минус 15 (и это температура возле газона)? Перенос в теплый манеж вообще не обсуждается - РПЛ не хочет нарваться на штраф со стороны Матч ТВ. А главный тренер самого популярного клуба страны, обвиняющий выбежавшего на поле болельщика в поражении. А капитан той же команды, называющий фанатов, которые его критикуют, не адекватными, а сам грозивший жене(!) уходом в "Ахмат"(!!) ради минимальных выплат алиментов (!!!). А когда фанатов после дерби удерживали на стадионе полтора часа, никто за них даже не вступился. Болельщики, которые были творцами мундиальского антуража, для российских клубов вновь превратились в тех самых люмпенов, которые "могли бы дома сидеть". Клубы ФНЛ, сами очумевшие от внезапно взлетевшей посещаемости, не сделали ничего, чтобы эту самую посещаемость сохранить. И зрители потекли с "Волгоград-Арены", как та насыпь после первого же дождя. Все! Отстрелялись, отчитались, пора возвращаться к родным реалиям. Да и некогда болельщикам этими заниматься.
Но не все так бездарно распорядились хлынувшей на футбол популярностью. ЦСКА трансформировал удачную лигочемпионскую жеребьевку в солидные финансы, арендовав на время матчей "Лужники". "Ростов" придумал клевую фишку с внезапным талисманом - ковром. А "Локомотив" теперь перед каждой домашней встречей готовит для болельщиков музыкальные перфомансы. Как говорит известный фанат железнодорожников L'One: "Россия - страна крайностей - ни дать, ни взять". Жаль, что в крайности с ЦСКА, "Зенитом" и "Локомотивом" негусто. Может, "Динамо" возьмет пример со столичных товарищей и на новом стадионе возродит болельщицкую любовь? Слабо верится, конечно...
Фото: Вести, РИА "Новости", РИА "Новости-Воронеж"
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
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2018 год по отношению к болельщикам можно условно разделить на 2 части: первая - до и во время чемпионата мира, вторая - после. В первой была какая-то сумасшедшая для России лояльность властей, прекрасная организация и абсолютная обратная связь по всем вопросам. В ответ болельщики оставили о стране такое впечатление, что некоторым политикам и журналистам на Западе пришлось, если не отказываться от своих слов, то стараться вообще не высказываться на эту тему. Власти исправили ошибки прошлого и избавились от мутной организации "Всероссийское общество болельщиков" вместе со Шпрыгиным, давно сидевшим ярким пятном в и так небезупречном резюме Мутко. Все шло к взаимной, преданной и долгой любви. Но после того как Джанни Инфантино назвал чемпионат мира лучшим в истории, один из влюбленных начал холодеть к своей второй половинке, вернувшись к старым загулам.
Первым чекпойнтом в 2018 году для болельщиков был товарищеский матч сборных России и Бразилии в "Лужниках". Та встреча оставила двоякое впечатление. С одной стороны, несмотря на статус соперника, была демократичной билетная программа, волонтеры неплохо для первой серьезной попытки справлялись со своими задачами. С другой стороны, социальная несправедливость вылезла изо всех щелей после финального свистка, когда организаторы нагло и в лоб решили разделить выходы с трибун на категории болельщиков. В итоге, VIP-персоны уже заваривали себе дома чай, а некоторые зрители еще переминались в "Лужниках". Это был первый звонок, который не стал пропущенным. С того матча логистика в "Лужниках" больше в трэшовом жанре не упоминалась.
Поздней весной пошла полноценная обкатка новых арен. Болельщики начали тестировать систему Fan ID, которую сейчас хотят внедрить чуть ли не при каждом походе в театр, и, в целом, количество положительных отзывов начало расти, не в геометрической прогрессии, но заметными темпами. "Зенит", первым из российских клубов, сделал для зрителей арены "Крестовский" предматчевые аттракционы с автограф-сессиями, конференциями и любопытными конкурсами. Наконец-то команды РПЛ увидели в посещаемости - хороший источник доходов. В условиях кризисного 2018 года, болельщики выглядели мощнейшим, не до конца изведанным, ресурсом. А предстоящий чемпионат мира должен был придать этому импульс.
И на чемпионате мира вышло даже лучше, чем планировалось. Нет ни одного болельщика, который пожалел, что попал в фан-зону, а не на сам стадион. Легендарная Никольская - кто побывал на ней в июне 2018, будет своим внукам рассказывать, как об одном из самых ярких событий в жизни. А уж победы российской сборной вообще превратили в болельщиков даже бабушек (ну так, во всяком случае, рассказывал Артем Дзюба). И никакие ультраконсерваторы, со скепсисом и отвращением относящиеся к секс-приключениям российских девушек с иностранными фанатами, не могли испортить всеобщее настроение. А все страшилки про безумных британских фанатов оказались привычным бредом из телека.
Мощнейшие исландцы, зашкаливающие по громкости колумбийцы с мексиканцами, милейшие и аккуратные японцы, колоритные сенегальцы. Но болельщицкая среда, как живой организм, - в ней тоже время от времени появляются болячки, которые, слава Богу, лечатся самой средой. Во время чемпионата мира сначала ярким, а потом отвратным типом стал болельщик из Бразилии, который в одной фразе, ставшей крылатой, признался в любви к России. Но вместо того, чтобы улюлюкать кривляниям Неймара, Томер Савойя поперся по теле- и радиоэфирам. Ну а что? Гнойный вон не смог монетизировать хайп после баттла с Окси, а этот фанат, свиду не походивший на людей касты Артура Варданяна, оказался неплохим предпринимателем. Кстати, сейчас он собирается снова вернуться в Россию. Видимо, Андрей Малахов готовит новогодние выпуски...
Никаких серьезных претензий как от болельщиков, так и от властей к фанатам, не было до самого финала. Это было все так по-семейному, будто мы и знать не знаем, кто такие хулиганы, расисты и им подобные. Но почему после дождливого прощания с мундиалем все стало, как и прежде? Или же это была очередная "потемкинская деревня" для ФИФА, или реально все испортили эпатажные Pussy Riot выходкой в финале? А ведь Верзилов со своей компанией просто показал одну из сторон российской жизни - открытые двери для полицейских погон. Но власть, видимо, решила, что это посыл от всех болельщиков. И опять понеслось...
Что случится раньше - победа российского клуба в Лиге чемпионов или сезон в РПЛ без неоправданных переносов матчей? Сколько можно клубам так откровенно забивать на своих болельщиков? Понятно, что самой РПЛ важны только телезрители, раз они в календаре назначают ноябрьские матчи в Красноярске и Оренбурге. Сами-то они пробовали поддержать любимую команду команду при минус 15 (и это температура возле газона)? Перенос в теплый манеж вообще не обсуждается - РПЛ не хочет нарваться на штраф со стороны Матч ТВ. А главный тренер самого популярного клуба страны, обвиняющий выбежавшего на поле болельщика в поражении. А капитан той же команды, называющий фанатов, которые его критикуют, не адекватными, а сам грозивший жене(!) уходом в "Ахмат"(!!) ради минимальных выплат алиментов (!!!). А когда фанатов после дерби удерживали на стадионе полтора часа, никто за них даже не вступился. Болельщики, которые были творцами мундиальского антуража, для российских клубов вновь превратились в тех самых люмпенов, которые "могли бы дома сидеть". Клубы ФНЛ, сами очумевшие от внезапно взлетевшей посещаемости, не сделали ничего, чтобы эту самую посещаемость сохранить. И зрители потекли с "Волгоград-Арены", как та насыпь после первого же дождя. Все! Отстрелялись, отчитались, пора возвращаться к родным реалиям. Да и некогда болельщикам этими заниматься.
Но не все так бездарно распорядились хлынувшей на футбол популярностью. ЦСКА трансформировал удачную лигочемпионскую жеребьевку в солидные финансы, арендовав на время матчей "Лужники". "Ростов" придумал клевую фишку с внезапным талисманом - ковром. А "Локомотив" теперь перед каждой домашней встречей готовит для болельщиков музыкальные перфомансы. Как говорит известный фанат железнодорожников L'One: "Россия - страна крайностей - ни дать, ни взять". Жаль, что в крайности с ЦСКА, "Зенитом" и "Локомотивом" негусто. Может, "Динамо" возьмет пример со столичных товарищей и на новом стадионе возродит болельщицкую любовь? Слабо верится, конечно...
Фото: Вести, РИА "Новости", РИА "Новости-Воронеж"
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
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