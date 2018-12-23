Итоги года. Каким был 2018-й для футбольных болельщиков

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Итоги года. Каким был 2018-й для футбольных болельщиков

Чемпионат мира оставил стране не только современные арены, но и показал, какими крутыми бывают болельщики, какой праздник они могут создать в любой точке любого города. Невероятная атмосфера должна была стать одним из наследием турнира. Но перенести праздник на внутренние матчи получилось не у всех.

Итоги года. Каким был 2018-й для футбольных болельщиков


2018 год по отношению к болельщикам можно условно разделить на 2 части: первая - до и во время чемпионата мира, вторая - после. В первой была какая-то сумасшедшая для России лояльность властей, прекрасная организация и абсолютная обратная связь по всем вопросам. В ответ болельщики оставили о стране такое впечатление, что некоторым политикам и журналистам на Западе пришлось, если не отказываться от своих слов, то стараться вообще не высказываться на эту тему. Власти исправили ошибки прошлого и избавились от мутной организации "Всероссийское общество болельщиков" вместе со Шпрыгиным, давно сидевшим ярким пятном в и так небезупречном резюме Мутко. Все шло к взаимной, преданной и долгой любви. Но после того как Джанни Инфантино назвал чемпионат мира лучшим в истории, один из влюбленных начал холодеть к своей второй половинке, вернувшись к старым загулам.

Первым чекпойнтом в 2018 году для болельщиков был товарищеский матч сборных России и Бразилии в "Лужниках". Та встреча оставила двоякое впечатление. С одной стороны, несмотря на статус соперника, была демократичной билетная программа, волонтеры неплохо для первой серьезной попытки справлялись со своими задачами. С другой стороны, социальная несправедливость вылезла изо всех щелей после финального свистка, когда организаторы нагло и в лоб решили разделить выходы с трибун на категории болельщиков. В итоге, VIP-персоны уже заваривали себе дома чай, а некоторые зрители еще переминались в "Лужниках". Это был первый звонок, который не стал пропущенным. С того матча логистика в "Лужниках" больше в трэшовом жанре не упоминалась.

Поздней весной пошла полноценная обкатка новых арен. Болельщики начали тестировать систему Fan ID, которую сейчас хотят внедрить чуть ли не при каждом походе в театр, и, в целом, количество положительных отзывов начало расти, не в геометрической прогрессии, но заметными темпами. "Зенит", первым из российских клубов, сделал для зрителей арены "Крестовский" предматчевые аттракционы с автограф-сессиями, конференциями и любопытными конкурсами. Наконец-то команды РПЛ увидели в посещаемости - хороший источник доходов. В условиях кризисного 2018 года, болельщики выглядели мощнейшим, не до конца изведанным, ресурсом. А предстоящий чемпионат мира должен был придать этому импульс.

И на чемпионате мира вышло даже лучше, чем планировалось. Нет ни одного болельщика, который пожалел, что попал в фан-зону, а не на сам стадион. Легендарная Никольская - кто побывал на ней в июне 2018, будет своим внукам рассказывать, как об одном из самых ярких событий в жизни. А уж победы российской сборной вообще превратили в болельщиков даже бабушек (ну так, во всяком случае, рассказывал Артем Дзюба). И никакие ультраконсерваторы, со скепсисом и отвращением относящиеся к секс-приключениям российских девушек с иностранными фанатами, не могли испортить всеобщее настроение. А все страшилки про безумных британских фанатов оказались привычным бредом из телека.



Мощнейшие исландцы, зашкаливающие по громкости колумбийцы с мексиканцами, милейшие и аккуратные японцы, колоритные сенегальцы. Но болельщицкая среда, как живой организм, - в ней тоже время от времени появляются болячки, которые, слава Богу, лечатся самой средой. Во время чемпионата мира сначала ярким, а потом отвратным типом стал болельщик из Бразилии, который в одной фразе, ставшей крылатой, признался в любви к России. Но вместо того, чтобы улюлюкать кривляниям Неймара, Томер Савойя поперся по теле- и радиоэфирам. Ну а что? Гнойный вон не смог монетизировать хайп после баттла с Окси, а этот фанат, свиду не походивший на людей касты Артура Варданяна, оказался неплохим предпринимателем. Кстати, сейчас он собирается снова вернуться в Россию. Видимо, Андрей Малахов готовит новогодние выпуски...

Никаких серьезных претензий как от болельщиков, так и от властей к фанатам, не было до самого финала. Это было все так по-семейному, будто мы и знать не знаем, кто такие хулиганы, расисты и им подобные. Но почему после дождливого прощания с мундиалем все стало, как и прежде? Или же это была очередная "потемкинская деревня" для ФИФА, или реально все испортили эпатажные Pussy Riot выходкой в финале? А ведь Верзилов со своей компанией просто показал одну из сторон российской жизни - открытые двери для полицейских погон. Но власть, видимо, решила, что это посыл от всех болельщиков. И опять понеслось...



Что случится раньше - победа российского клуба в Лиге чемпионов или сезон в РПЛ без неоправданных переносов матчей? Сколько можно клубам так откровенно забивать на своих болельщиков? Понятно, что самой РПЛ важны только телезрители, раз они в календаре назначают ноябрьские матчи в Красноярске и Оренбурге. Сами-то они пробовали поддержать любимую команду команду при минус 15 (и это температура возле газона)? Перенос в теплый манеж вообще не обсуждается - РПЛ не хочет нарваться на штраф со стороны Матч ТВ. А главный тренер самого популярного клуба страны, обвиняющий выбежавшего на поле болельщика в поражении. А капитан той же команды, называющий фанатов, которые его критикуют, не адекватными, а сам грозивший жене(!) уходом в "Ахмат"(!!) ради минимальных выплат алиментов (!!!). А когда фанатов после дерби удерживали на стадионе полтора часа, никто за них даже не вступился. Болельщики, которые были творцами мундиальского антуража, для российских клубов вновь превратились в тех самых люмпенов, которые "могли бы дома сидеть". Клубы ФНЛ, сами очумевшие от внезапно взлетевшей посещаемости, не сделали ничего, чтобы эту самую посещаемость сохранить. И зрители потекли с "Волгоград-Арены", как та насыпь после первого же дождя. Все! Отстрелялись, отчитались, пора возвращаться к родным реалиям. Да и некогда болельщикам этими заниматься.

Но не все так бездарно распорядились хлынувшей на футбол популярностью. ЦСКА трансформировал удачную лигочемпионскую жеребьевку в солидные финансы, арендовав на время матчей "Лужники". "Ростов" придумал клевую фишку с внезапным талисманом - ковром. А "Локомотив" теперь перед каждой домашней встречей готовит для болельщиков музыкальные перфомансы. Как говорит известный фанат железнодорожников L'One: "Россия - страна крайностей - ни дать, ни взять". Жаль, что в крайности с ЦСКА, "Зенитом" и "Локомотивом" негусто. Может, "Динамо" возьмет пример со столичных товарищей и на новом стадионе возродит болельщицкую любовь? Слабо верится, конечно...

Фото: Вести, РИА "Новости", РИА "Новости-Воронеж"

Андрей Мордовин, Rusfootball.info

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Теги: Спартак Локомотив Зенит Сборная России
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