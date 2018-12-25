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Ростов-на-Дону Ахмат
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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Подводим итоги. Самая яркая команда лиги
"Краснодар" Мусаева гонится за лидером чемпионата, продолжает борьбу в еврокубках и радует своих болельщиком самым классным футболом в истории. О том, что "быки" показали в первой части сезона.
"Краснодар" стал разнообразнее
От любимого стиля Галицкого Мусаев отходить и не собирался. Ему тоже нравится упор на атаку, об этом он говорил в одном из редких интервью, так что идеологического конфликта между хозяином и тренером даже не намечалось. Но Мусаев привнёс кое-что своё и существенно изменил игру "Краснодара": что и отразилось на результатах.
Мусаев ценит инициативное владение. Динамическое продвижения мяча вперёд. Простои в центре поля, связанные с дотошным перекатом в поисках позиционных ошибок соперника, не для нового рулевого "Краснодара". Похожим образом южная команда действовала ранее, но Мусаев включил в игру фланги. И это существенно изменило характер футбола в "Краснодаре".
Специально под это дело были выписаны Стоцкий и Рамирес. Россиянин своим шансом в первой части сезона не воспользовался, но давал хотя бы объем. А вот Рамирес оказался игроком потрясающего уровня: если бы не лимит на легионеров, у него вообще не было бы никаких проблем в России.
При этом при всём "Краснодар" продолжает владеть мячом больше своих противников и делает это с рекордной точностью передач.
Гранквиста пока не заменили
Швед был очень важным человеком для "Краснодара". Как в сугубо игровом, так и психологическом плане. Из-за отсутствия главного центрального защитника, покинувшего клуб этим летом, у команды Мусаева возникают проблемы.
Гранквиста должен был заменить Спайич, но пока он не справляется с этими обязанностями. Это касается не только оборонительных действий: его предшественник, обладая хорошим первым пасом, регулярно начинал атаки "Краснодара". Спайич в этом компоненте совсем не дотягивает до шведского уровня.
"Краснодару" везёт
Нельзя сказать, что этот момент прямо-таки определяющий, но свою лепту в промежуточный результат он внёс.
Везёт "быкам" и в атаке, и в обороне. Причину последнего мы уже рассмотрели: из-за кадровых проблем в обороне "Краснодар" допускает достаточно ударов по своим воротам. Если учитывать продвинутую статистику, можно точно сказать, что команде Мусаева везёт: пропустить к зимним каникулам они должны были больше примерно на пять голов.
Правда, у этого везения есть конкретное воплощение. Вратарь Крицюк в первой части сезона довольно неожиданно оказался одним из лучших голкиперов лиги. Все благодаря нескольким ключевым спасениям, которые отразились на итогах матчей.
В атаке это самое везение связано с прекрасной реализацией. В первую очередь, речь идёт о Шапи-Сулейманове, но и Ари с Игнатьевым в этом плане перебивают средние цифры и забивают больше, чем должны были.
Фото: premierliga.ru
Сулейманов - монстр
Он забил столько же, сколько и Дзюба, но при этом ни разу не оказывался в стартовом составе. Всего Шапи потребовалось на пять забитых мячей всего лишь 9 ударов - столь потрясающей статистики нет больше ни у кого в нашем чемпионате.
Мусаев выпускает нападающего в концовках матчей, и он делает результат: иногда первым касанием, иногда только вторым. Таких игроков обычно называют джокерами: так вот в случае с Шапи таким образом можно обозначить его амплуа.
Потери Смолова и Мамаева сказались только на лимите
Изначально казалось, что уход из "Краснодара" Смолова серьезно откатит команду назад, но этого не произошло. Звездного форварда, который теперь мучается в "Локомотиве", успешно заменили Игнатьев и Ари, о которых дальше ещё пойдёт речь.
С заключением техничного Мамаева было так же связано много опасений. Но на самом деле, единственный компонент, в котором пострадал клуб - количество русских людей на поле. Из-за исчезновения Мамаева и Смолова Мусаеву стало гораздо тяжелее укладываться в лимит. Именно поэтому на поле не всегда появляется один из лучших игроков Рамирес.
Юрий Газинский показывает дьявольский прогресс
Ещё на чемпионате мира, в котором Газинский принимал участие, на полузащитника "Краснодара" смотрели без особых восторгов. Работоспособность, умение не допускать грубых ошибок и довольно скромные показатели редко вызывают большой интерес у публики. Но с приходом Мусаева в клуб с капитаном "Краснодара" кое-что произошло.
Газинский прямо сейчас - лучший полузащитник нашей лиги по продвижению мяча к чужой штрафной. Он лучше всех делает передачи вразрез и показывает потрясающие цифры по передачам в заключительную треть поля. Как результат - Газинский отдал 6 голевых передач и по этому показателю идёт в лидерах чемпионата.
Фото: РИА НОВОСТИ/Виталий Тимкив
Вторая молодость Ари
Чуть меньше года назад российский бразилец не хотел возвращаться в "Краснодар". Говорил о своём желании подольше задержаться в Москве. Но вернувшись, Ари не только влился в новый коллектив, но даже и получил право сыграть за сборную России, о чём в прошлом сезоне никто и не заикался.
Ари наколотил шесть голов в десяти матчах и сейчас идёт довольно высоко в таблице бомбардиров. Рядом с ним, кстати, располагается Классон - определяющий атаку игрок "Краснодара", о котором так же надо обязательно упомянуть.
Краснодарский пионеротряд
Не только ЦСКА использует юношеский труд. Академия Галицкого уже дала первые плоды, и Мусаев пытается это использовать.
Голкипер Сафонов провёл уже три встречи в этом сезоне - одну в кубке и две в чемпионате. Даниил Уткин, которого много хвалили, так же получил возможность проявить себя в трёх матчах. Нападающий Игнатьев, которому не исполнилось ещё и двадцати, сыграл в 14-ти играх сезона и забил шесть голов.
Нельзя сказать, что это прямо-таки активное использование молодых игроков (за исключением Игнатьева). Но свои возможности они получают и в будущем наверняка сделают "Краснодар" сильнее.
Галицкий держит своё слово. Его команда не только играет в атакующий футбол, но и ставит в состав своих воспитанников.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
"Краснодар" стал разнообразнее
От любимого стиля Галицкого Мусаев отходить и не собирался. Ему тоже нравится упор на атаку, об этом он говорил в одном из редких интервью, так что идеологического конфликта между хозяином и тренером даже не намечалось. Но Мусаев привнёс кое-что своё и существенно изменил игру "Краснодара": что и отразилось на результатах.
Мусаев ценит инициативное владение. Динамическое продвижения мяча вперёд. Простои в центре поля, связанные с дотошным перекатом в поисках позиционных ошибок соперника, не для нового рулевого "Краснодара". Похожим образом южная команда действовала ранее, но Мусаев включил в игру фланги. И это существенно изменило характер футбола в "Краснодаре".
Специально под это дело были выписаны Стоцкий и Рамирес. Россиянин своим шансом в первой части сезона не воспользовался, но давал хотя бы объем. А вот Рамирес оказался игроком потрясающего уровня: если бы не лимит на легионеров, у него вообще не было бы никаких проблем в России.
При этом при всём "Краснодар" продолжает владеть мячом больше своих противников и делает это с рекордной точностью передач.
Гранквиста пока не заменили
Швед был очень важным человеком для "Краснодара". Как в сугубо игровом, так и психологическом плане. Из-за отсутствия главного центрального защитника, покинувшего клуб этим летом, у команды Мусаева возникают проблемы.
Гранквиста должен был заменить Спайич, но пока он не справляется с этими обязанностями. Это касается не только оборонительных действий: его предшественник, обладая хорошим первым пасом, регулярно начинал атаки "Краснодара". Спайич в этом компоненте совсем не дотягивает до шведского уровня.
"Краснодару" везёт
Нельзя сказать, что этот момент прямо-таки определяющий, но свою лепту в промежуточный результат он внёс.
Везёт "быкам" и в атаке, и в обороне. Причину последнего мы уже рассмотрели: из-за кадровых проблем в обороне "Краснодар" допускает достаточно ударов по своим воротам. Если учитывать продвинутую статистику, можно точно сказать, что команде Мусаева везёт: пропустить к зимним каникулам они должны были больше примерно на пять голов.
Правда, у этого везения есть конкретное воплощение. Вратарь Крицюк в первой части сезона довольно неожиданно оказался одним из лучших голкиперов лиги. Все благодаря нескольким ключевым спасениям, которые отразились на итогах матчей.
В атаке это самое везение связано с прекрасной реализацией. В первую очередь, речь идёт о Шапи-Сулейманове, но и Ари с Игнатьевым в этом плане перебивают средние цифры и забивают больше, чем должны были.
Фото: premierliga.ru
Сулейманов - монстр
Он забил столько же, сколько и Дзюба, но при этом ни разу не оказывался в стартовом составе. Всего Шапи потребовалось на пять забитых мячей всего лишь 9 ударов - столь потрясающей статистики нет больше ни у кого в нашем чемпионате.
Мусаев выпускает нападающего в концовках матчей, и он делает результат: иногда первым касанием, иногда только вторым. Таких игроков обычно называют джокерами: так вот в случае с Шапи таким образом можно обозначить его амплуа.
Потери Смолова и Мамаева сказались только на лимите
Изначально казалось, что уход из "Краснодара" Смолова серьезно откатит команду назад, но этого не произошло. Звездного форварда, который теперь мучается в "Локомотиве", успешно заменили Игнатьев и Ари, о которых дальше ещё пойдёт речь.
С заключением техничного Мамаева было так же связано много опасений. Но на самом деле, единственный компонент, в котором пострадал клуб - количество русских людей на поле. Из-за исчезновения Мамаева и Смолова Мусаеву стало гораздо тяжелее укладываться в лимит. Именно поэтому на поле не всегда появляется один из лучших игроков Рамирес.
Юрий Газинский показывает дьявольский прогресс
Ещё на чемпионате мира, в котором Газинский принимал участие, на полузащитника "Краснодара" смотрели без особых восторгов. Работоспособность, умение не допускать грубых ошибок и довольно скромные показатели редко вызывают большой интерес у публики. Но с приходом Мусаева в клуб с капитаном "Краснодара" кое-что произошло.
Газинский прямо сейчас - лучший полузащитник нашей лиги по продвижению мяча к чужой штрафной. Он лучше всех делает передачи вразрез и показывает потрясающие цифры по передачам в заключительную треть поля. Как результат - Газинский отдал 6 голевых передач и по этому показателю идёт в лидерах чемпионата.
Фото: РИА НОВОСТИ/Виталий Тимкив
Вторая молодость Ари
Чуть меньше года назад российский бразилец не хотел возвращаться в "Краснодар". Говорил о своём желании подольше задержаться в Москве. Но вернувшись, Ари не только влился в новый коллектив, но даже и получил право сыграть за сборную России, о чём в прошлом сезоне никто и не заикался.
Ари наколотил шесть голов в десяти матчах и сейчас идёт довольно высоко в таблице бомбардиров. Рядом с ним, кстати, располагается Классон - определяющий атаку игрок "Краснодара", о котором так же надо обязательно упомянуть.
Краснодарский пионеротряд
Не только ЦСКА использует юношеский труд. Академия Галицкого уже дала первые плоды, и Мусаев пытается это использовать.
Голкипер Сафонов провёл уже три встречи в этом сезоне - одну в кубке и две в чемпионате. Даниил Уткин, которого много хвалили, так же получил возможность проявить себя в трёх матчах. Нападающий Игнатьев, которому не исполнилось ещё и двадцати, сыграл в 14-ти играх сезона и забил шесть голов.
Нельзя сказать, что это прямо-таки активное использование молодых игроков (за исключением Игнатьева). Но свои возможности они получают и в будущем наверняка сделают "Краснодар" сильнее.
Галицкий держит своё слово. Его команда не только играет в атакующий футбол, но и ставит в состав своих воспитанников.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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