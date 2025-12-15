"Наши футболисты здесь звёзды, а там они в глубокой заднице". Селюк - о Чалове

"У нас было много примеров, когда у кого-то из сильных российских футболистов не складывалось в Европе. Взять того же Дзюбу в Турции или Миранчуков. Очень хороший пример – Арсен Захарян в "Сосьедаде". Здесь дело не только в Чалове. В наших изданиях всё время пишут: "Зачем нам нужны эти иностранцы в РПЛ? Они – полный шлак". Потом этот шлак играет в приличных европейских клубах.
В итоге получается так – наши футболисты здесь звёзды, а там они в глубокой заднице", - цитирует Селюка "Советский Спорт".
Федор Чалов перешел в ПАОК из ЦСКА летом 2024 года за 3 миллиона евро и заключил с греческим клубом контракт до июня 2027 года. Российский нападающий провел за ПАОК во всех турнирах 61 матч и записал на свой счет 8 забитых мячей и 8 результативных передач.
Ранее сообщалось, что форвард может вернуться в РПЛ в зимнее трансферное окно. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего нападающего в 5,5 миллионов евро. Представитель россиянина выразил надежду, что Чалов покинет ПАОК уже этой зимой - в клубе заявили, что на данный момент никто не делал предложений по российскому форварду.
Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном возвращении Федора Чалова в РПЛ.
