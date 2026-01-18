Матчи Скрыть

Зарплата Инфантино в ФИФА выросла в четыре раза - источник

За годы работы Джанни Инфантино во главе ФИФА его доходы заметно выросли.
Фото: Getty Images
Как сообщает Le Monde, зарплата президента организации увеличилась примерно в четыре раза по сравнению с тем, сколько он получал в начале своего руководства.

По данным издания, в 2025 году Инфантино заработал 5,27 млн евро. Для сравнения, в 2016-м, когда швейцарец занял пост президента ФИФА после ухода Зеппа Блаттера, его доход составлял 1,28 млн евро.

Также отмечается, что отдельный бонус в размере 1,29 млн евро функционер получил за проведение чемпионата мира 2022 года в Катаре.

