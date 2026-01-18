Матчи Скрыть

Игроки "Фенербахче" будут жертвовать часть зарплаты на помощь детям

"Фенербахче" объявил о запуске благотворительной инициативы, в рамках которой игроки команды будут помогать детям из малообеспеченных семей.
Фото: ФК "Фенербахче"
Об этом сообщила пресс-служба турецкого клуба. Отмечается, что каждый футболист будет перечислять 1% от своей зарплаты на образование и содержание детей. Программа будет действовать на постоянной основе, а также учитываться при переходах новых игроков в команду.

После 17 туров текущего сезона турецкой Суперлиги "Фенербахче" занимает второе место в таблице, набрав 39 очков.

