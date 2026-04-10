Мостовой заявил, что гордится Хайкиным после получения игроком паспорта Норвегии

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал получение вратарём Никитой Хайкиным гражданства Норвегии.
Ранее Хайкин выступал за молодёжные сборные России и вызывался во взрослую национальную команду, но так и не провёл за неё ни одного матча.

"Для Хайкина хорошо, что он получил паспорт Норвегии. Человек живёт и получает удовольствие от футбола, от жизни. У нас в России много вратарей, которых вызывают в сборную.

Я Никиту знаю с детства, поэтому для меня это гордость", — передаёт слова Мостового Metaratings.

Никита Хайкин с 2019 года выступает за норвежский "Будё-Глимт". В январе 2023 года он перешёл в английский "Бристоль Сити", но уже в марте того же года расторг соглашение и вернулся в "Будё".

Всего за норвежскую команду Хайкин провёл 261 матч, в 90 из которых отыграл на ноль. В оставшейся 171 игре вратарь пропустил 290 мячей. Никита является четырёхкратным чемпионом Норвегии в составе "Будё-Глимт".

