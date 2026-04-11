В сборной Норвегии намекнули, что Хайкин не будет основным голкипером

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен высказался о Никите Хайкине.
Фото: Getty Images
"Он хорошо играл за "Будё-Глимт", но, скажем так: если бы сегодня был первый матч чемпионата мира, там бы играл Эрьян Нюланд. Уверен ли я, что Нюланд - основной вратарь? Да", - передает слова Сольбаккена интернет-портал TV2.

Ранее стало известно, что Никита Хайкин получил норвежское гражданство.

Футболист выступает в составе норвежского "Буде-Глимт" с конца марта 2023 года. В текущем сезоне голкипер провел за клуб 16 матчей, пропустил 24 гола и отыграл 4 встречи на ноль. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро.

