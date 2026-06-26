"МЛ Витебск" назвал причину увольнения Адиева

"МЛ Витебск" объяснил расставание с Магомедом Адиевым нарушением трудовой дисциплины.

Фото: ПФК "Крылья Советов"

В пресс-службе белорусского клуба сообщили, что российский специалист был уволен за прогул без уважительной причины.



Ранее представители тренера изложили другую позицию. По словам юристов Адиева, он сам расторг соглашение с клубом из-за неправомерных и оскорбительных действий, которые, как утверждается, создавали невыносимые условия для работы.



Адиев возглавил "МЛ Витебск" в апреле. Под его руководством команда провела семь матчей, одержав четыре победы при одной ничьей и двух поражениях. В середине июня клуб уже объявлял об отстранении российского тренера от работы.