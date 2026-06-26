Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Япония
0 - 0 0 0
ШвецияПерерыв
Тунис
0 - 2 0 2
НидерландыПерерыв
Парагвай
05:00
АвстралияНе начат
Турция
05:00
СШАНе начат
Сенегал
22:00
ИракНе начат
Норвегия
22:00
ФранцияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
11:00
Волга УлНе начат
Рубин
17:00
КАМАЗНе начат
Акрон
17:30
БалтикаНе начат

"МЛ Витебск" назвал причину увольнения Адиева

"МЛ Витебск" объяснил расставание с Магомедом Адиевым нарушением трудовой дисциплины.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
В пресс-службе белорусского клуба сообщили, что российский специалист был уволен за прогул без уважительной причины.

Ранее представители тренера изложили другую позицию. По словам юристов Адиева, он сам расторг соглашение с клубом из-за неправомерных и оскорбительных действий, которые, как утверждается, создавали невыносимые условия для работы.

Адиев возглавил "МЛ Витебск" в апреле. Под его руководством команда провела семь матчей, одержав четыре победы при одной ничьей и двух поражениях. В середине июня клуб уже объявлял об отстранении российского тренера от работы.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится