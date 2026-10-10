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Батраков получил оценку за победный матч "Галатасарая"

Алексей Батраков получил одну из самых высоких оценок в составе "Галатасарая" за матч с "Касымпашой".
Фото: Getty Images
По данным WhoScored, российский полузащитник заработал 7,8 балла. Выше Батракова в команде оценили только Барыша Алпера Йылмаза - 8,1. Такой же балл, как у россиянина, получил Габриэл Сара.

"Галатасарай" победил "Касымпашу" со счётом 3:1. Батраков вышел в старте и отметился результативной передачей на первый гол. В середине второго тайма хавбека заменили.

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