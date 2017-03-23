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Сроки строительства набережной у "Зенит-Арены" под угрозой срыва
Работы по намывной территории у стадиона "Зенит-Арена" в западной части Крестовского острова, который примет несколько матчей Кубка Конфедераций в июне, не выполняются, несмотря на близость соревнований. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.
"Работы по намывной территории не выполняются, а Кубок Конфедераций никто не отменял. Работы по некоторым другим объектам, площадке на проспекте Металлистов, по объектам долевого строительства задерживаются. Курирующий вице-губернатор лучше владеет ситуацией, чем ответственный комитет. Считаю, что это недопустимо.
Произошло расторжение контракта. Дело в том, что организация "Леокам" направила уведомление в начале года о расторжении контракта, при этом уже практически три месяца работы там не велись, сорван конечный срок. К сожалению, государственный контракт так сформирован, что только по итогам года мы могли предъявлять претензии и принимать меры по расторжению контракта, что в конечном счете и было сделано. Мы не согласились с расторжением контракта и уведомлением подрядчика, поскольку в контракте было прямо прописано, что по этим позициям он не может разрывать государственный контракт, мы направили свои уведомления, и в итоге контракт все-таки был расторнут", - сказал Албин.
Кроме того, по его словам, ООО Фирма "Леокам" после произошедшего была включена Федеральной антимонопольной службой в реестр недобросовестных поставщиков на два года. Как добавил собеседник, подрядчик отказывается передавать площадку властям города, мотивируя это тем, что ему не выплачены в полном объеме средства.
"Сейчас работы по завершению включены в план-график, долго идет процесс приемки-передачи строительной площадки, подрядчик несмотря на то, что на сегодняшний день находится незаконно на данной территории, блокирует технику. К сожалению, несмотря на наши неоднократные обращения в полицию, органы прокуратуры, подрядчик продолжает попадать на объект, они мотивируют это тем, что им должны денег, но по факту 124 млн рублей остаются еще незакрытым авансом. Месяц проводилась проверка, но подрядчик отклонялся от подписания любых актов, потому что было бы видно, что они должны городу. Качество выполненных работ оставляет желать лучшего, в лаборатории это подтвердили, мы не можем принять даже те небольшие выполненные работы на сумму порядка 15-20 млн рублей", - заключил он.
"Работы по намывной территории не выполняются, а Кубок Конфедераций никто не отменял. Работы по некоторым другим объектам, площадке на проспекте Металлистов, по объектам долевого строительства задерживаются. Курирующий вице-губернатор лучше владеет ситуацией, чем ответственный комитет. Считаю, что это недопустимо.
Произошло расторжение контракта. Дело в том, что организация "Леокам" направила уведомление в начале года о расторжении контракта, при этом уже практически три месяца работы там не велись, сорван конечный срок. К сожалению, государственный контракт так сформирован, что только по итогам года мы могли предъявлять претензии и принимать меры по расторжению контракта, что в конечном счете и было сделано. Мы не согласились с расторжением контракта и уведомлением подрядчика, поскольку в контракте было прямо прописано, что по этим позициям он не может разрывать государственный контракт, мы направили свои уведомления, и в итоге контракт все-таки был расторнут", - сказал Албин.
Кроме того, по его словам, ООО Фирма "Леокам" после произошедшего была включена Федеральной антимонопольной службой в реестр недобросовестных поставщиков на два года. Как добавил собеседник, подрядчик отказывается передавать площадку властям города, мотивируя это тем, что ему не выплачены в полном объеме средства.
"Сейчас работы по завершению включены в план-график, долго идет процесс приемки-передачи строительной площадки, подрядчик несмотря на то, что на сегодняшний день находится незаконно на данной территории, блокирует технику. К сожалению, несмотря на наши неоднократные обращения в полицию, органы прокуратуры, подрядчик продолжает попадать на объект, они мотивируют это тем, что им должны денег, но по факту 124 млн рублей остаются еще незакрытым авансом. Месяц проводилась проверка, но подрядчик отклонялся от подписания любых актов, потому что было бы видно, что они должны городу. Качество выполненных работ оставляет желать лучшего, в лаборатории это подтвердили, мы не можем принять даже те небольшие выполненные работы на сумму порядка 15-20 млн рублей", - заключил он.
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