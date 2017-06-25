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Матчи группового этапа Кубка конфедераций посетило 449 599 зрителей

Двенадцать матчей группового этапа Кубка конфедераций, который проходит в России, посетили 449 599 зрителей, сообщает ТАСС.

Рекорд турнира пока принадлежит встрече между командами Новой Зеландии и Португалии (0:4), которую 24 июня на стадионе "Санкт-Петербург" посмотрели 56 290 зрителей. Матчи сборной России в общей сложности посетили 134 595 человек.
Сегодня, 23:04
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