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Станислав Черчесов сообщил, что Смолов будет вице-капитаном сборной на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, кто будет вице-капитаном национальной команды на чемпионате мира-2018.

– Еще одно уточнение. Капитаном сборной на ЧМ-2018 будет Игорь Акинфеев, это понятно. А первым вице-капитаном – Федор Смолов?

– Да. Кстати, у него была капитанская повязка в матчах с Испанией и Францией, и в обоих случаях он забил. То есть Смолов – из той категории игроков, кого капитанство окрыляет.

– Вы же назначили Акинфеева? Выборов капитана не было?

– Назначил. И по-моему, вопросов это ни у кого не вызывает.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Акинфеев Смолов Сборная России
Сегодня, 21:22
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3
(3)
№3 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 21:52) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Ну да,- главная задача для Черчесова-кто будет капитаном и вице-капитаном. За два года окончательно определился с этим,а вот по поводу тактики и состава времени катастрофически не хватает. Будем надеяться,что может быть на сборах в Австрии,в домашней обстановке,глядишь и осенит "великого" тренера, какая -нибудь гениальная задумка.
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№2 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 21:45) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
– Назначил. И по-моему, вопросов это ни у кого не вызывает.
У матросов нет вопросов.
В день невыхода из группы Черчесова коленом выпнут из сборной, и больше мы про него не услышим. Может,только юбилей или некролог.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№1 Написал: grisha (Сегодня, 21:29) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Кретин !
Для этой сборной может быть только два варианта
Акинфеев - или Дзюба
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
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