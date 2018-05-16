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Станислав Черчесов сообщил, что Смолов будет вице-капитаном сборной на ЧМ-2018
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, кто будет вице-капитаном национальной команды на чемпионате мира-2018.
– Еще одно уточнение. Капитаном сборной на ЧМ-2018 будет Игорь Акинфеев, это понятно. А первым вице-капитаном – Федор Смолов?
– Да. Кстати, у него была капитанская повязка в матчах с Испанией и Францией, и в обоих случаях он забил. То есть Смолов – из той категории игроков, кого капитанство окрыляет.
– Вы же назначили Акинфеева? Выборов капитана не было?
– Назначил. И по-моему, вопросов это ни у кого не вызывает.
"Спорт-Экспресс"
– Еще одно уточнение. Капитаном сборной на ЧМ-2018 будет Игорь Акинфеев, это понятно. А первым вице-капитаном – Федор Смолов?
– Да. Кстати, у него была капитанская повязка в матчах с Испанией и Францией, и в обоих случаях он забил. То есть Смолов – из той категории игроков, кого капитанство окрыляет.
– Вы же назначили Акинфеева? Выборов капитана не было?
– Назначил. И по-моему, вопросов это ни у кого не вызывает.
"Спорт-Экспресс"
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