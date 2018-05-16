Станислав Черчесов сообщил, что Смолов будет вице-капитаном сборной на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, кто будет вице-капитаном национальной команды на чемпионате мира-2018.– Да. Кстати, у него была капитанская повязка в матчах с Испанией и Францией, и в обоих случаях он забил. То есть Смолов – из той категории игроков, кого капитанство окрыляет.– Назначил. И по-моему, вопросов это ни у кого не вызывает.