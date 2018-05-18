Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119235
|Зенит
|104467
|КБ-Гостевая
|26561
|Политика и события в стране и мире
|3960
|Ростовские футбольные новости
|547
|Отдых в Крыму.
|171
|Баги сайта и форума
|544
|Курилка
|1510
Новости партнеров
Лента новостей:
17:04
Кирилл Панченко: "Динамо" не тот клуб, который будет довольствоваться борьбой за выживание (2)
Кирилл Панченко: "Динамо" не тот клуб, который будет довольствоваться борьбой за выживание (2)
16:19
"Кубань" может переехать в Сочи (4)
"Кубань" может переехать в Сочи (4)
Алексей Герасименко: смысла сейчас привлекать Денисова в сборную лично я не вижу
Бывший нападающий "Кубани" и сборной России Алексей Герасименко в интервью Rusfootball.info поделился мнением о разговорах вокруг полузащитника "Локомотива" Игоря Денисова, которого Станислав Черчесов не вызывает в национальную команду.
- Возвращение Игнашевича в сборную – чего тут больше? Некоего пиара, или же он действительно нужен в команде?
- О каком пиаре может идти речь, если у нас в центре обороны играть по большому счёту некому? Джикия сломался. А на фоне основных кандидатов Игнашевич, думаю, будет поприличнее выглядеть. Тем более что он доказал свой нынешний уровень и по текущему сезону, где ЦСКА заняло второе место. Думаю что как-минимум он уж точно не помешает в сборной своим опытом. На данный момент он как-минимум соответствует нашей сборной своим уровнем.
- Но на чемпионате Мира нам будут в групповой стадии противостоять как-минимум 2 быстрые команды.
- Ну и пускай противостоят. Ну а нам что делать, если больше играть некому? Ведь не от хорошей же жизни мы достаточно возрастного Игнашевича возвращаем. По крайней мере он уж точно нашей сборной не помешает.
- Если Игнашевич согласился вернуться, есть ли шанс что кто-нибудь из Березуцких также вернётся?
- Не знаю. Насколько я читал и слышал, с Игншевичем разговаривали какие-то очень влиятельные люди. Грубо говоря, эти же «влиятельные люди» могут теперь поговорить и с Березуцкими. Но смысл ведь не в том, чтобы поговорить, а в том, чтобы это принесло нашей команде пользу.
- Очень серьёзный вопрос по Денисову: с одной стороны он умудрился написать в отзывах на инспекторов «РУСАДА», что они «полные дебилы», за что в принципе его уже могли как спортсмена даже дисквалифицировать, а с другой – он стал чемпионом с «Локомотивом», и тут проявил себя как лидер команды, и как один из лучших опорников страны. Вы бы лично рискнули или нет привлечь в такой ситуации Игоря Денисова в сборную?
- Я не могу комментировать решение Черчесова. Как минимум потому что не знаю всей ситуации. Как боевая единица, Денисов доказал, что он соответствует определённо неплохому уровню: он стал чемпионом страны, и на протяжении довольно долгого периода времени весьма стабильно играет. С точки зрения чисто игровых качеств – наверное да, он должен быть в сборной.
А вот с точки зрения взаимоотношений – тут не зная ситуации что-то очень сложно комментировать. Если у Черчесова на сегодня действительно принципиальная позиция по Денисову – тогда действительно зачем его вызывать в сборную? Чтобы всё это превратилось в сказrу «однажды лебедь, рак да щука»? В сборной, как на поле, так и за его пределами должны быть единомышленники.
А если сегодня-завтра в национальной команде может опять взорваться какая-то бомба – для чего тогда так рисковать? Черчесов так решил, и решил уже давно. Плюс, не вижу смысла вызывать его именно сейчас. Ведь человек не играл за сборную ни в одной из контрольных игр. Его ведь не вызывали в сборную порядка полутора-двух лет. И сейчас, прямо на флажке, привлекать его в сборную – это, наверное, будет неправильно.
- Вы говорите о том, что на сегодня Денисов не часть команды, и он не понимает её стратегию, игру, и так далее?
- Да нет, думаю что он бы всё понял. Но когда его достаточно долго не привлекали, плюс, когда ранее была подобная ситуация – думаю, что ни к чему хорошему это, скорее всего, не приведёт. Плюс, зачем рисковать и расшатывать коллектив накануне такого важного турнира, когда до него осталось менее 1 месяца? Смысла в этом не вижу. Плюс, это ведь не вопрос сегодняшнего дня. Думаю, Черчесов уже многократно этот вопрос для себя анализировал, и продумывал эту ситуацию. Видимо на эту позицию у него есть какие-то задумки, наработки.
- Насчёт предположений: думаю, что мы имеем право предполагать, что в первой встрече с Саудовской аравией мы так или иначе, но мы имеем явное преимущество в классе. А вот далее будет Египет, где играет Саллах. Видите ли, вы какие-либо варианты, конфигурации игры, при которой мы сможем сдержать его атакующих потенциал?
- А зачем и кого останавливать? Остановить можно такси или маршрутку (смеётся), а тут все игры, вне зависимости от соперника – будь то Аравия или Уругвай – если у нас будут хорошие командные взаимодействия, то мы имеем право на что-то рассчитывать. А индивидуально сильных футболистов для уровня Чемпионата Мира у нас нет. Поэтому мы можем играть только за счёт командных действий, за счёт коллектива, взаимопонимания, взаимопомощи и внутренней мотивации. Настроя, если будет угодно. Если оно на поле будет – то почему бы нам не пройти по турниру дальше группы, и, быть может, и так какой-то сюрприз преподнести? Ведь когда в тех же товарищеских играх, когда командные взаимодействия были хорошие, и эпизодами мы показывали действительно качественную игру – если оно так будет на турнире, то мы сможем выйти из группы, и даже, возможно, и далее что-то показать.
Если этого у команды на поле не будет – думаю, мы провалимся на турнире. А в такой ситуации, приглашение на флажке Денисова может быть и будет на бумаге выглядеть хорошо. И может быть даже и коллектив от этого воспрянет, и это и будет пользой. А может быть всё сложится и совсем наоборот: сработает обратный рефлекс. Грубо говоря, Черчесов долгое время критично к Денисову относился, а тут взял, и через себя, получается, переступил. Ситуация весьма двоякая.
- Правильно ли понимать вас так, что решение Черчесова сейчас не пригласить Денисова в сборную точно не будет большой ошибкой?
- Естественно. В данный момент нет. Год назад, если бы он сыграл на Кубке Конфедераций, и следовавшие за ним контрольные игры с Францией и Аргентиной, где можно было бы в реальности увидеть как Денисов вписывается в коллектив, и насколько он попадает в командные взаимодействия – тогда да, ситуация была бы несколько другой. И тут его можно было бы приглашать. А сейчас, на скорую руку – лично я не вижу в этом смысла.
Ситуация с Игнашевичем тут – совсем другое дело. Черчесов его отлично знает, плюс у нас очень сложная ситуация с центральными защитниками. В опорной же зоне у Черчесова и без Денисова есть из кого выбирать.
- Возвращение Игнашевича в сборную – чего тут больше? Некоего пиара, или же он действительно нужен в команде?
- О каком пиаре может идти речь, если у нас в центре обороны играть по большому счёту некому? Джикия сломался. А на фоне основных кандидатов Игнашевич, думаю, будет поприличнее выглядеть. Тем более что он доказал свой нынешний уровень и по текущему сезону, где ЦСКА заняло второе место. Думаю что как-минимум он уж точно не помешает в сборной своим опытом. На данный момент он как-минимум соответствует нашей сборной своим уровнем.
- Но на чемпионате Мира нам будут в групповой стадии противостоять как-минимум 2 быстрые команды.
- Ну и пускай противостоят. Ну а нам что делать, если больше играть некому? Ведь не от хорошей же жизни мы достаточно возрастного Игнашевича возвращаем. По крайней мере он уж точно нашей сборной не помешает.
- Если Игнашевич согласился вернуться, есть ли шанс что кто-нибудь из Березуцких также вернётся?
- Не знаю. Насколько я читал и слышал, с Игншевичем разговаривали какие-то очень влиятельные люди. Грубо говоря, эти же «влиятельные люди» могут теперь поговорить и с Березуцкими. Но смысл ведь не в том, чтобы поговорить, а в том, чтобы это принесло нашей команде пользу.
- Очень серьёзный вопрос по Денисову: с одной стороны он умудрился написать в отзывах на инспекторов «РУСАДА», что они «полные дебилы», за что в принципе его уже могли как спортсмена даже дисквалифицировать, а с другой – он стал чемпионом с «Локомотивом», и тут проявил себя как лидер команды, и как один из лучших опорников страны. Вы бы лично рискнули или нет привлечь в такой ситуации Игоря Денисова в сборную?
- Я не могу комментировать решение Черчесова. Как минимум потому что не знаю всей ситуации. Как боевая единица, Денисов доказал, что он соответствует определённо неплохому уровню: он стал чемпионом страны, и на протяжении довольно долгого периода времени весьма стабильно играет. С точки зрения чисто игровых качеств – наверное да, он должен быть в сборной.
А вот с точки зрения взаимоотношений – тут не зная ситуации что-то очень сложно комментировать. Если у Черчесова на сегодня действительно принципиальная позиция по Денисову – тогда действительно зачем его вызывать в сборную? Чтобы всё это превратилось в сказrу «однажды лебедь, рак да щука»? В сборной, как на поле, так и за его пределами должны быть единомышленники.
А если сегодня-завтра в национальной команде может опять взорваться какая-то бомба – для чего тогда так рисковать? Черчесов так решил, и решил уже давно. Плюс, не вижу смысла вызывать его именно сейчас. Ведь человек не играл за сборную ни в одной из контрольных игр. Его ведь не вызывали в сборную порядка полутора-двух лет. И сейчас, прямо на флажке, привлекать его в сборную – это, наверное, будет неправильно.
- Вы говорите о том, что на сегодня Денисов не часть команды, и он не понимает её стратегию, игру, и так далее?
- Да нет, думаю что он бы всё понял. Но когда его достаточно долго не привлекали, плюс, когда ранее была подобная ситуация – думаю, что ни к чему хорошему это, скорее всего, не приведёт. Плюс, зачем рисковать и расшатывать коллектив накануне такого важного турнира, когда до него осталось менее 1 месяца? Смысла в этом не вижу. Плюс, это ведь не вопрос сегодняшнего дня. Думаю, Черчесов уже многократно этот вопрос для себя анализировал, и продумывал эту ситуацию. Видимо на эту позицию у него есть какие-то задумки, наработки.
- Насчёт предположений: думаю, что мы имеем право предполагать, что в первой встрече с Саудовской аравией мы так или иначе, но мы имеем явное преимущество в классе. А вот далее будет Египет, где играет Саллах. Видите ли, вы какие-либо варианты, конфигурации игры, при которой мы сможем сдержать его атакующих потенциал?
- А зачем и кого останавливать? Остановить можно такси или маршрутку (смеётся), а тут все игры, вне зависимости от соперника – будь то Аравия или Уругвай – если у нас будут хорошие командные взаимодействия, то мы имеем право на что-то рассчитывать. А индивидуально сильных футболистов для уровня Чемпионата Мира у нас нет. Поэтому мы можем играть только за счёт командных действий, за счёт коллектива, взаимопонимания, взаимопомощи и внутренней мотивации. Настроя, если будет угодно. Если оно на поле будет – то почему бы нам не пройти по турниру дальше группы, и, быть может, и так какой-то сюрприз преподнести? Ведь когда в тех же товарищеских играх, когда командные взаимодействия были хорошие, и эпизодами мы показывали действительно качественную игру – если оно так будет на турнире, то мы сможем выйти из группы, и даже, возможно, и далее что-то показать.
Если этого у команды на поле не будет – думаю, мы провалимся на турнире. А в такой ситуации, приглашение на флажке Денисова может быть и будет на бумаге выглядеть хорошо. И может быть даже и коллектив от этого воспрянет, и это и будет пользой. А может быть всё сложится и совсем наоборот: сработает обратный рефлекс. Грубо говоря, Черчесов долгое время критично к Денисову относился, а тут взял, и через себя, получается, переступил. Ситуация весьма двоякая.
- Правильно ли понимать вас так, что решение Черчесова сейчас не пригласить Денисова в сборную точно не будет большой ошибкой?
- Естественно. В данный момент нет. Год назад, если бы он сыграл на Кубке Конфедераций, и следовавшие за ним контрольные игры с Францией и Аргентиной, где можно было бы в реальности увидеть как Денисов вписывается в коллектив, и насколько он попадает в командные взаимодействия – тогда да, ситуация была бы несколько другой. И тут его можно было бы приглашать. А сейчас, на скорую руку – лично я не вижу в этом смысла.
Ситуация с Игнашевичем тут – совсем другое дело. Черчесов его отлично знает, плюс у нас очень сложная ситуация с центральными защитниками. В опорной же зоне у Черчесова и без Денисова есть из кого выбирать.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.