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Андрей Тихонов: я бы не сказал, что эта сборная России – худшая

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов поделился ожиданиями от выступления национальной команды России на домашнем чемпионате мира.

"Нашей сборной нужно хотя бы выйти из группы, а там уже как получится. Не говорю уже, чтобы она куда-то дальше прошла. Я бы не сказал, что эта сборная России — худшая. И Глушаков, и Денисов были бы способны усилить нашу сборную. Среди тех, кого вызвали, тоже есть хорошие футболисты: и молодые, и быстрые, и техничные. Если тренерский штаб найдёт золотую середину в составе, команда будет способна на многое", - цитирует Тихонова "Чемпионат.сом".
Теги: Тихонов Сборная России
Сегодня, 22:42
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№4 Написал: ALI BABA Химки (Сегодня, 23:09) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: yuri
Цитата: ALI BABA
А на счёт -худшая,что может быть хуже чем последние чемпионаты Европы и Мира,где мы стучали снизу по верху дна?

Дело в том что , сэр, та сборная честно пробилась на ЧЕ и на ЧМ. А эта на халяву пока что. И пока что результаты контрольных матчей, мягко говоря , не радуют. Хотя надежду сохраняют. А что, а вдруг?

Ну так давайте,будем все вместе(я буду первым)ругать сборную после провала,но никак не до начала ЧМ. Согласны,Сэр?
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 23:03) #
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online

Цитата: ALI BABA
А на счёт -худшая,что может быть хуже чем последние чемпионаты Европы и Мира,где мы стучали снизу по верху дна?

Дело в том что , сэр, та сборная честно пробилась на ЧЕ и на ЧМ. А эта на халяву пока что. И пока что результаты контрольных матчей, мягко говоря , не радуют. Хотя надежду сохраняют. А что, а вдруг?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: ALI BABA Химки (Сегодня, 22:55) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Как можно охарактеризовать сборную,пока она не сыграла на чемпионате?
А на счёт -худшая,что может быть хуже чем последние чемпионаты Европы и Мира,где мы стучали снизу по верху дна?
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: grisha (Сегодня, 22:48) #
  • -7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Омерзительнее Ярцева и Рюманцева пока ещё не было, но Черчесов сможет - он же из свинарни, наверное
А этот тихонов не оттуда захрюкал за незадорого ? - тоже случайно )))))))))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
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