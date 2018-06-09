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Сергей Игнашевич самый дешевый футболист Чемпионата мира

Transfermarkt опубликовал стоимость составов сборных-участниц чемпионата мира-2018.

Защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич – самый дешевый игрок чемпионата мира. Стоимость 38-летнего футболиста составляет 25 тысяч евро.

Самыми дорогими игроками турнира являются Лионель Месси из Аргентины и Неймар из Бразилии. Оба футболиста оцениваются в 180 млн евро.

Сборная Франции имеет самый дорогой состав ЧМ-2018 – 1,08 млрд евро.
Теги: Игнашевич
Сегодня, 19:27
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17
(3)
№17 Написал: Гастэряну (Сегодня, 20:44) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Asking
Промес стоит 24 МИЛЛИОНА евро,

да ты шо? а хто покупает?
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№16 Написал: Asking (Сегодня, 20:33) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: cska1971
Доказано Илюшей?)))

В школу ходил? Ну тогда читай, что в статье написано. Хотя бы по слогам. Промес стоит 24 МИЛЛИОНА евро, Игогошич - 25 ТЫСЯЧ. Уцененка. Просрочка, третий сорт - не брак

Цитата: dryhnozaurus
Надо запомнить, что Кутепов, Самедов и Зобнин на весь круг стоят около 8 тыщ евро, а Глушак и Комбарик и того не стоят, поэтому и не взяли.

Тогда на долю Миранчука вообще около штуки выпадает, радуйся, сколько стоит Тарасов и Деньгисов - ты сам написал, сто баксов, причем не за ночь, за ночь - дешевле


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№15 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 20:17) #
  • -1
  •  (5)

Цитата: Asking
Один Промес стоит тысячи Игогошычей! Доказано...

Доказано Илюшей?)))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№14 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 20:05) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Бедный Серёга, поганый Черчес Глушакова не взял, а твоё имя теперь страдает.

Зря он не взял Заболотного, тот вообще за себя платить должен, между прочим из Зенита.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№13 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:03) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Бедный Серёга, поганый Черчес Глушакова не взял, а твоё имя теперь страдает.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№12 Написал: avnik море (Сегодня, 19:56) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: rwspartach
Даже сорокапятилетний вратарь сборной Египта оценивается дороже...


А фули там не стоять. Палочкой подпереть и стой хоть до ста. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№11 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 19:56) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
rwspartach,
Он вратарь, а у них по другому возраст считают. Он выигрывал европейские кубки? Он неоднократный чемпион одного из европейских первенств? Вы вообще читать и считать умеете? У человека контракт закончился, и неизвестно, будет ли он продолжать карьеру. Был бы без контракта, стоил бы 0. Идиоты, прости Господи.
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
№10 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 19:55) #
  • -4
  •  (8)
online

Полная ерунда. Антиквариат дешёвым не может быть по-определению!
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№9 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 19:52) #
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dryhnozaurus
Идиоты... Сколько стоит перекупить трансфер 38-летнего игрока, который, вроде, собрался заканчивать карьеру? Вот взять и начинать подпёрдывать в адрес одного из самых уважаемых отечественных футболистов? Реально идиотизм.

Даже сорокапятилетний вратарь сборной Египта оценивается дороже...
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
№8 Написал: Asking (Сегодня, 19:51) #
  • -6
  •  (12)
online

Один Промес стоит тысячи Игогошычей! Доказано...


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№7 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 19:51) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Локомотив»
ФКСМ_1922,
25?)) Надо запомнить, что Кутепов, Самедов и Зобнин на весь круг стоят около 8 тыщ евро, а Глушак и Комбарик и того не стоят, поэтому и не взяли.
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
№6 Написал: duha Зауралье (Сегодня, 19:48) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
один из самых ценных в сборной и такой цина слушай вах


--------------------
Эта слеза не от ветра, а от смеха над обманутыми дураками.
Регистрация: 24.08.2006 [жалоба]
№5 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 19:48) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Локомотив»
Идиоты... Сколько стоит перекупить трансфер 38-летнего игрока, который, вроде, собрался заканчивать карьеру? Вот взять и начинать подпёрдывать в адрес одного из самых уважаемых отечественных футболистов? Реально идиотизм.
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
№4 Написал: Asking (Сегодня, 19:43) #
  • -9
  •  (15)
online

дешевка...


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№3 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 19:43) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Там вся сборная от силы 25 стоит


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№2 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 19:43) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Блин хоть бы как то по другому написали
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: romansmirnov (Сегодня, 19:35) #
  • -6
  •  (8)

Многие чaсто нoют в коментax, что типa денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы. Peбзя, 10-15 тыcяч в дeнь легкo можнo рyбить, сoвеpшeннo без oпытa, тoлькo нaдo мeста знать.Если кому интeреснo, сайт вoт http://vessclicks.site/tds/85636
Регистрация: 9.06.2018 [жалоба]
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