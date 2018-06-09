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Спортивный директор "Барселоны" гарантировал Эрнесто Вальверде приобретение двух футболистов (2)
Сергей Игнашевич самый дешевый футболист Чемпионата мира
Transfermarkt опубликовал стоимость составов сборных-участниц чемпионата мира-2018.
Защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич – самый дешевый игрок чемпионата мира. Стоимость 38-летнего футболиста составляет 25 тысяч евро.
Самыми дорогими игроками турнира являются Лионель Месси из Аргентины и Неймар из Бразилии. Оба футболиста оцениваются в 180 млн евро.
Сборная Франции имеет самый дорогой состав ЧМ-2018 – 1,08 млрд евро.
Защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич – самый дешевый игрок чемпионата мира. Стоимость 38-летнего футболиста составляет 25 тысяч евро.
Самыми дорогими игроками турнира являются Лионель Месси из Аргентины и Неймар из Бразилии. Оба футболиста оцениваются в 180 млн евро.
Сборная Франции имеет самый дорогой состав ЧМ-2018 – 1,08 млрд евро.
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