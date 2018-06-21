Берт ван Марвейк: не могу поверить, что мы не выиграли

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
2 ФранцияФранция 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
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Берт ван Марвейк: не могу поверить, что мы не выиграли

Берт ван Марвейк: не могу поверить, что мы не выигралиГлавный тренер сборной Австралии Берт ван Марвейк после ничьей с Данией (1:1) в матче чемпионата мира похвалил свою команду, передают корреспонденты Rusfootball.info Роман Гуськов и Иван Долинин.

- Вы разочарованы результатом? Ваша команда ведь сыграла хорошо.

- Не могу не согласиться. После игры с Францией я ими гордился, хотя и был разочарован. Против Франции мы играли хорошо. Сейчас мы тоже играли хорошо и заработали 1 очко. Но я считаю, что у нас сейчас уже должно было быть 4 очка. У нас была возможность выиграть сегодня. Мы заслужили победу, но мы ее не получили.

- Что скажете о повреждение Эндрю Наббута? Что можете сказать по результату, где ваша команда сыграла хорошо?

- Не хочу думать, что Эндрю будет выступать, но боюсь что это так. После первых 15 минут мы начали нащупывать свою игру, наращивать мощь в середине, как мы умеем. Единак, Муй, Рогич сыграли очень хорошо. Большую часть игры мы контролировали. Во 2 тайме мы создали очень хорошие голевые моменты. Не верится, что мы не забили.

- Рогич не так хорошо сыграл против Франции. Не думали его убрать из основы сегодня?

- Я абсолютно удовлетворен его игрой сегодня.

- Каковы ваши шансы выйти из группы?

- Для меня важно просто выиграть. Я не думаю о других раскладах, надо сосредоточиться на следующей игре.

- Что вы думаете по поводу Арзани, вышедшего на замену во втором тайме?

- Мы знаем, что он большой талант. Он не так давно играет на высоком уровне, и это исключение, что я его выпустил его на поле. Но я ему очень доверяю. Хотя ему многому надо учиться. Он очень умный игрок. Хорошо, что он сыграл 25 минут сегодня.

- Вы не жалеете, что вы его не выпустили с первых минут?

- Я не буду тут с вами обсуждать вещи, которые касаются основного состава.

- Что можете сказать о системе VAR?

- Я не могу оказывать на это влияния, так что не буду об этом думать. Иногда это хорошо, иногда плохо. Для меня важно, что в матче с Францией они должны были получить красную карточку до того, как счёт стал 1:2. Для меня вот это важно. Я только с поля пришёл, чтобы встретиться с прессой, у меня не было времени посмотреть момент с пенальти. Мне сказали, что там была рука.

- За 5 дней 2 игры, но вы почти не изменили состав. Достаточно ли готовы ваши игроки физически, вы будете менять состав на третью игру?

- Это такой же вопрос, как спросить меня о составе на 3 игру, я вам не скажу. Может, в конце мы чуть подустали.
Теги: Сборная Австралии Сборная Дании
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