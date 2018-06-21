Берт ван Марвейк: не могу поверить, что мы не выиграли

Главный тренер сборной Австралии Берт ван Марвейк после ничьей с Данией (1:1) в матче чемпионата мира похвалил свою команду, передают корреспондентыРоман Гуськов и Иван Долинин.- Не могу не согласиться. После игры с Францией я ими гордился, хотя и был разочарован. Против Франции мы играли хорошо. Сейчас мы тоже играли хорошо и заработали 1 очко. Но я считаю, что у нас сейчас уже должно было быть 4 очка. У нас была возможность выиграть сегодня. Мы заслужили победу, но мы ее не получили.- Не хочу думать, что Эндрю будет выступать, но боюсь что это так. После первых 15 минут мы начали нащупывать свою игру, наращивать мощь в середине, как мы умеем. Единак, Муй, Рогич сыграли очень хорошо. Большую часть игры мы контролировали. Во 2 тайме мы создали очень хорошие голевые моменты. Не верится, что мы не забили.- Я абсолютно удовлетворен его игрой сегодня.- Для меня важно просто выиграть. Я не думаю о других раскладах, надо сосредоточиться на следующей игре.- Мы знаем, что он большой талант. Он не так давно играет на высоком уровне, и это исключение, что я его выпустил его на поле. Но я ему очень доверяю. Хотя ему многому надо учиться. Он очень умный игрок. Хорошо, что он сыграл 25 минут сегодня.- Я не буду тут с вами обсуждать вещи, которые касаются основного состава.- Я не могу оказывать на это влияния, так что не буду об этом думать. Иногда это хорошо, иногда плохо. Для меня важно, что в матче с Францией они должны были получить красную карточку до того, как счёт стал 1:2. Для меня вот это важно. Я только с поля пришёл, чтобы встретиться с прессой, у меня не было времени посмотреть момент с пенальти. Мне сказали, что там была рука.- Это такой же вопрос, как спросить меня о составе на 3 игру, я вам не скажу. Может, в конце мы чуть подустали.