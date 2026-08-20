Мукаилов: тренироваться с Кордобой на одном поле — просто космос

Нападающий "Краснодара" Казбек Мукаилов высказался об одноклубнике Джоне Кордобе.

Фото: ФК "Краснодар"

"Я стараюсь что-то брать от Кордобы. Это лидер не только нашей команды, но и всего чемпионата — лучший нападающий. Тренироваться с ним на одном поле — просто космос", - сказал Мукаилов " Чемпионату ".

Напомним, нападающий "Краснодара" Джон Кордоба получил травму, находясь в расположении национальной сборной Колумбии во время чемпионата мира 2026 года. Игрок проходил восстановление в Барселоне и пока не принимал участия в текущем сезоне.На счету 33-летнего форварда 80 забитых голов и 37 результативных ассистов в 156 матчах за краснодарскую команду во всех турнирах.