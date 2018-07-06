Сборная Франции обыграла Уругвай и вышла в полуфинал чемпионата мира

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 21:00 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 07.07 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 07.07 ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БразилияБразилия БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 РоссияРоссия ХорватияХорватия 11.07 ШвецияШвеция АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Сборная Франции обыграла Уругвай и вышла в полуфинал чемпионата мира

Сборная Франции обыграла Уругвай и вышла в полуфинал чемпионата мира, где сыграет с победителем матче Бразилия - Бельгия.

Чемпионат мира-2018

1/4 финала

Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия)

Уругвай – Франция 0:2

Гол: Варан, 40, Гризманн, 64

Уругвай: Муслера, Хименес, Годин, Касерес, Лашальт, Нандес (Уррета, 78), Торрейра Бентанкур, (Родригес, 60) Весино, Суарес, Стуани (Гомес, 60).

Франция: Льорис, Эрнандес, Юмтити, Варан, Павар, Канте, Погба, Толиссо (Н'Зонзи, 82), Гризманн (Фекир, 90+3), Мбаппе (Дембеле, 86), Жиру.

Предупреждения: Эрнандес, 33, Бентанкур, 40, Родригес, 70, Мбаппе, 70
Теги: Сборная Франции Сборная Уругвая
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№39 Написал: Asstor Евросоюз (Сегодня, 20:09) #
  • 0
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online

Минус Уругвай. Главный козырь команды дуэт форвардов Кавани - Суарес распался, вот и вся недолга...Франции респект.
Регистрация: 24.10.2012 [жалоба]
№38 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:01) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»

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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№37 Написал: casabl (Сегодня, 19:56) #
  • -1
  •  (1)
online

Французские негры-красавцы, хорошо пинают пузырь.


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№36 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 19:50) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Как же много идиотов тут на ветке...


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№35 Написал: avnik море (Сегодня, 19:32) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Мы чужие на этом празднике. ))))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№34 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 19:28) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Оху*нное обсуждение матча на ветке))


--------------------
Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010 [жалоба]
№33 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 19:27) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: stainless
ЛастелинОвец спрашивай, он в ваших гей-отелях завсегдатай. На доске гейспартаковского почёта

Я боюсь представить , кто тебе, лысому биомусору, дает. Какая нормальная девка ляжет с уродом?


--------------------
Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№32 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:23) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stainless

Пивовед,
Так почему тридварасы свои путеводители и отели спартаком назвали?


а ты откуда знаешь ?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№31 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 19:23) #
  • +4
  •  (4)

Чес говоря, думал Уругвай до финала дойдёт. Но Кавани так невовремя получил травму и Муслера начудил....
Французы конечно, сильную сборную привезли. По ходу, по делу всё.


--------------------
Удача и Бог!

http://turizm-puteshestvuem.ru - весь мир в мониторе
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
№30 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 19:22) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: stainless
Это Дискотека Авария. Песня 2011 года и не про футбол ни разу)

Ухх, спасибо!Это ***ая пародия просто. Не все еще потеряно.


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№29 Написал: stainless (Сегодня, 19:22) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: казылык
ЛЕ минимум гарантированна

Ну в ЛЕ вы вообще лучшие в мире)))

Пивовед,
Так почему тридварасы свои путеводители и отели спартаком назвали?
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№28 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:20) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stainless
Пивовед,
ЛастелинОвец спрашивай, он в ваших гей-отелях завсегдатай. На доске гейспартаковского почёта


то есть ты его там видал.
а сам-то что там делал, графин ?
проездом али с концертами ?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№27 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 19:20) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: stainless
Ого, куесос подтянулся. Со своими свиными общайся, подстилка анальная


Ты не ответил на вопрос. Прячешь ты лысину или нет?


--------------------
Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№26 Написал: VadK Красноярск (Сегодня, 19:19) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Франция выглядит очень сбалансировано и мощно. Реальный претендент на звание чемпионов мира
Регистрация: 25.04.2008 [жалоба]
№25 Написал: stainless (Сегодня, 19:19) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Пивовед,
ЛастелинОвец спрашивай, он в ваших гей-отелях завсегдатай. На доске гейспартаковского почёта
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№24 Написал: казылык (Сегодня, 19:18) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: stainless
казылык,
Семинолику передай, пусть очко зашьёт,а то в квалификации нагрузят по не балуйся

ЛЕ минимум гарантированна,а вот вас отжеребят по полной в этом году чтобы не повадно было с конской хохоталкой в ЛЧ лезть,условный ПСЖ перебьет 6:0 от Марселя,так что запасайся огнетушителем))
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№23 Написал: stainless (Сегодня, 19:17) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
ластелинОвец,
Ого, куесос подтянулся. Со своими свиными общайся, подстилка анальная
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№22 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:16) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stainless
Пивовед,
Про члены и губы обратись в сеть гей-отелей спартак

а ты откуда знаешь, советчик ?
рекомендуешь ?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№21 Написал: stainless (Сегодня, 19:15) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Пивовед,
Про члены и губы обратись в сеть гей-отелей спартак
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№20 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 19:14) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: stainless
казылык,
Семинолику передай, пусть очко зашьёт,а то в квалификации нагрузят по не балуйся

Саня-Граф, надеюсь, у тебе есть кепка? Свою лысину скрывать. Или ты так просто ходишь не скрывая плешь? laughing


--------------------
Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№19 Написал: stainless (Сегодня, 19:14) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
казылык,
Семинолику передай, пусть очко зашьёт,а то в квалификации нагрузят по не балуйся
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№18 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:12) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stainless
казылык,
Привет от Сослана в дерби


что так сердце у графина растревожено ?
словно членом тронули губу...


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№17 Написал: казылык (Сегодня, 19:11) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: stainless
казылык,
Привет от Сослана в дерби

Привет сорокопятке от Промеса в последнем дерби,а Сослан уже давно не имеет отношения к Спартаку
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№16 Написал: stainless (Сегодня, 19:11) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: guns111
Блять эта ***ая песня про ноги, это просто ***. Деградация...

Это Дискотека Авария. Песня 2011 года и не про футбол ни разу)
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№15 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:10) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Смотрящий
Суарес без зубов.

зубы есть, но притупились,
или вырвали без слов,
уругвайцы без Кавани,
как Черчесов без усов smile


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№14 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 19:08) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Предсказуемо. Думаю, и Бельгия обыграет Бразилию.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№13 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 19:07) #
  • -1
  •  (3)
online

Есть какое-то предчувствие, что Уругвай и Бразилия завтра полетят домой на одном самолёте. Вместе - дешевле и веселей.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№12 Написал: stainless (Сегодня, 19:07) #
  • -8
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
казылык,
Привет от Сослана в дерби
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№11 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 19:03) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Словно ёжики в тумане...
Ясно всё без лишних слов.
Уругвайцы без Кавани -
Что Суарес без зубов.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№10 Написал: казылык (Сегодня, 19:02) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Бавария»
Муслера совершил похожий ляп что и Сухорян на ЧМ 2014 в матче с Кореей,жаль Уругвай
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
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