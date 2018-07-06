Сборная Франции обыграла Уругвай и вышла в полуфинал чемпионата мира

Сборная Франции обыграла Уругвай и вышла в полуфинал чемпионата мира, где сыграет с победителем матче Бразилия - Бельгия.Чемпионат мира-20181/4 финалаСтадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия)Варан, 40, Гризманн, 64Уругвай: Муслера, Хименес, Годин, Касерес, Лашальт, Нандес (Уррета, 78), Торрейра Бентанкур, (Родригес, 60) Весино, Суарес, Стуани (Гомес, 60).Франция: Льорис, Эрнандес, Юмтити, Варан, Павар, Канте, Погба, Толиссо (Н'Зонзи, 82), Гризманн (Фекир, 90+3), Мбаппе (Дембеле, 86), Жиру.Предупреждения: Эрнандес, 33, Бентанкур, 40, Родригес, 70, Мбаппе, 70