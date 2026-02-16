Стало известно, что может решить судьбу тренера "Реала"

В мадридском "Реале" сохраняется неопределённость вокруг статуса главного тренера Альваро Арбелоа, занявшего пост в январе.

Фото: ФК "Реал Мадрид"

Как сообщает The Athletic, дальнейшая судьба Арбелоа напрямую зависит от результатов команды. Подчёркивается, что борьба за титул в чемпионате Испании может укрепить его позиции, однако ключевым критерием успеха в мадридском клубе традиционно остаётся выступление в Лиге чемпионов.



Во вторник, 17 февраля, мадридцы проведут выездной матч Лиги чемпионов против "Бенфики".



В испанской Ла Лиге команда Арбелоа с 60 баллами в активе идёт на первой строчке в таблице.