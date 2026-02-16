Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
20:45
ЮвентусНе начат
Боруссия Д
23:00
АталантаНе начат
Монако
23:00
ПСЖНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
16:00
АндижанНе начат
Крылья Советов
16:00
ЧелябинскНе начат
Краснодар
16:00
ЗенитНе начат

Стало известно, что может решить судьбу тренера "Реала"

В мадридском "Реале" сохраняется неопределённость вокруг статуса главного тренера Альваро Арбелоа, занявшего пост в январе.
Фото: ФК "Реал Мадрид"
Как сообщает The Athletic, дальнейшая судьба Арбелоа напрямую зависит от результатов команды. Подчёркивается, что борьба за титул в чемпионате Испании может укрепить его позиции, однако ключевым критерием успеха в мадридском клубе традиционно остаётся выступление в Лиге чемпионов.

Во вторник, 17 февраля, мадридцы проведут выездной матч Лиги чемпионов против "Бенфики".

В испанской Ла Лиге команда Арбелоа с 60 баллами в активе идёт на первой строчке в таблице.

