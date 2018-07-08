Златко Далич: сборная России прыгнула выше головы

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
1:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|10.07
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|11.07
|Англия
|Москва, Лужники
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07
|Проигравший SF1
|14.07
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Победитель SF1
|15.07
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
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Златко Далич: сборная России прыгнула выше головы
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал, почему его команде удалось победить Россию в четвертьфинале чемпионата мира.
Rusfootball.info
- На англичан остались силы?
- Я благодарю своих ребят. Благодарен сборной России. Это была буря, а не полуфинал. Я сосредоточился на матче. А после пенальти даже слезы пошли. Я почувствовал себя так, меня отпустило. Меня переполняют эмоции, которые вышли из меня в слезах. Я – не плакса. Сегодня меня можно оправдать, Хорватия прошла в полуфинал. На англичан остался порох. У нас впереди 2 игры, мы мотивированы.
- Какое испытание Англия представит? Кто фаворит в матче?
- Они молодые, они динамичные, они играли лучше, чем Швеция. Мы завтра будем о них думать. Каждая игра теперь – это 50 на 50. Те, кто играет компактно, остался на чемпионате мира. Мы среди них.
- Вы уменьшили количество полузащитников, направили команду в атаку. Вы можете объяснить тактику?
- Моя идея заключалась в том, чтобы мы больше атаковали. В первом тайме это не получилось. Особенно в первые 10 минут, когда мы делали только длинные передачи. Субашич сильно играл, но это не наш стиль, когда вратарь много играет. Мы перехватили контроль, и один из нападающих забил. В первом тайме мы играли не так хорошо, как надо. Российская сборная была очень компактной. Мы сделали изменения, стали лучше играть в пас.
- Прокомментируйте замены.
- Мне пришлось убрать нападающего, потому что мы плохо играли в этой расстановке. Мы выпустили Брозовича. А потом из-за Субашича мы стали думать, кого и куда поставить. Сделали выбор на Пивариче, потому что Фернандес очень давил по флангу. Потом вышел Чорлука, нам пришлось отходить назад.
- Кого из игроков сборной России выделили бы?
- Хочу поздравить Черчесова и сборную с такой игрой. Они постоянно играют в длинные передачи. Опять же вышел Дзагоев. Они постоянно борются, они много двигаются. Россия прыгнула выше головы. У сборной была потрясающая поддержка. Они дошли до четвертьфинала, не каждый так сделает. Головин быстр, Игнашевич мне понравился. 39 лет, а он так играет.
- Показалось, что у вас вышел пар перед концом игры. Кажется, не хватило энергии. Англичане сильны физически. Что-то осталось в запасе?
- Нам приходилось диктовать в последние 45 минут темп игры. Нам было трудно играть, потому что лидеры играли длинный сезон. Во втором тайме технически мы играли нормально. Действительно, не хватало мощи физической. Но мы успеем восстановиться.
- Вам приходилось назначать игроков на пенальти? Или были добровольцы?
- Да, Вида сказал, что он пробьет. Я его поставил. Лука, как капитан и лидер, должен был пробить. Ракитич тоже. Мы договорились, кто должен бить. Они проявили волю. Кто это делает, тот и выигрывает.
- Я благодарю своих ребят. Благодарен сборной России. Это была буря, а не полуфинал. Я сосредоточился на матче. А после пенальти даже слезы пошли. Я почувствовал себя так, меня отпустило. Меня переполняют эмоции, которые вышли из меня в слезах. Я – не плакса. Сегодня меня можно оправдать, Хорватия прошла в полуфинал. На англичан остался порох. У нас впереди 2 игры, мы мотивированы.
- Какое испытание Англия представит? Кто фаворит в матче?
- Они молодые, они динамичные, они играли лучше, чем Швеция. Мы завтра будем о них думать. Каждая игра теперь – это 50 на 50. Те, кто играет компактно, остался на чемпионате мира. Мы среди них.
- Вы уменьшили количество полузащитников, направили команду в атаку. Вы можете объяснить тактику?
- Моя идея заключалась в том, чтобы мы больше атаковали. В первом тайме это не получилось. Особенно в первые 10 минут, когда мы делали только длинные передачи. Субашич сильно играл, но это не наш стиль, когда вратарь много играет. Мы перехватили контроль, и один из нападающих забил. В первом тайме мы играли не так хорошо, как надо. Российская сборная была очень компактной. Мы сделали изменения, стали лучше играть в пас.
- Прокомментируйте замены.
- Мне пришлось убрать нападающего, потому что мы плохо играли в этой расстановке. Мы выпустили Брозовича. А потом из-за Субашича мы стали думать, кого и куда поставить. Сделали выбор на Пивариче, потому что Фернандес очень давил по флангу. Потом вышел Чорлука, нам пришлось отходить назад.
- Кого из игроков сборной России выделили бы?
- Хочу поздравить Черчесова и сборную с такой игрой. Они постоянно играют в длинные передачи. Опять же вышел Дзагоев. Они постоянно борются, они много двигаются. Россия прыгнула выше головы. У сборной была потрясающая поддержка. Они дошли до четвертьфинала, не каждый так сделает. Головин быстр, Игнашевич мне понравился. 39 лет, а он так играет.
- Показалось, что у вас вышел пар перед концом игры. Кажется, не хватило энергии. Англичане сильны физически. Что-то осталось в запасе?
- Нам приходилось диктовать в последние 45 минут темп игры. Нам было трудно играть, потому что лидеры играли длинный сезон. Во втором тайме технически мы играли нормально. Действительно, не хватало мощи физической. Но мы успеем восстановиться.
- Вам приходилось назначать игроков на пенальти? Или были добровольцы?
- Да, Вида сказал, что он пробьет. Я его поставил. Лука, как капитан и лидер, должен был пробить. Ракитич тоже. Мы договорились, кто должен бить. Они проявили волю. Кто это делает, тот и выигрывает.
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