Златко Далич: сборная России прыгнула выше головы

- На англичан остались силы?



- Я благодарю своих ребят. Благодарен сборной России. Это была буря, а не полуфинал. Я сосредоточился на матче. А после пенальти даже слезы пошли. Я почувствовал себя так, меня отпустило. Меня переполняют эмоции, которые вышли из меня в слезах. Я – не плакса. Сегодня меня можно оправдать, Хорватия прошла в полуфинал. На англичан остался порох. У нас впереди 2 игры, мы мотивированы.



- Какое испытание Англия представит? Кто фаворит в матче?



- Они молодые, они динамичные, они играли лучше, чем Швеция. Мы завтра будем о них думать. Каждая игра теперь – это 50 на 50. Те, кто играет компактно, остался на чемпионате мира. Мы среди них.



- Вы уменьшили количество полузащитников, направили команду в атаку. Вы можете объяснить тактику?



- Моя идея заключалась в том, чтобы мы больше атаковали. В первом тайме это не получилось. Особенно в первые 10 минут, когда мы делали только длинные передачи. Субашич сильно играл, но это не наш стиль, когда вратарь много играет. Мы перехватили контроль, и один из нападающих забил. В первом тайме мы играли не так хорошо, как надо. Российская сборная была очень компактной. Мы сделали изменения, стали лучше играть в пас.



- Прокомментируйте замены.



- Мне пришлось убрать нападающего, потому что мы плохо играли в этой расстановке. Мы выпустили Брозовича. А потом из-за Субашича мы стали думать, кого и куда поставить. Сделали выбор на Пивариче, потому что Фернандес очень давил по флангу. Потом вышел Чорлука, нам пришлось отходить назад.



- Кого из игроков сборной России выделили бы?



- Хочу поздравить Черчесова и сборную с такой игрой. Они постоянно играют в длинные передачи. Опять же вышел Дзагоев. Они постоянно борются, они много двигаются. Россия прыгнула выше головы. У сборной была потрясающая поддержка. Они дошли до четвертьфинала, не каждый так сделает. Головин быстр, Игнашевич мне понравился. 39 лет, а он так играет.



- Показалось, что у вас вышел пар перед концом игры. Кажется, не хватило энергии. Англичане сильны физически. Что-то осталось в запасе?



- Нам приходилось диктовать в последние 45 минут темп игры. Нам было трудно играть, потому что лидеры играли длинный сезон. Во втором тайме технически мы играли нормально. Действительно, не хватало мощи физической. Но мы успеем восстановиться.



- Вам приходилось назначать игроков на пенальти? Или были добровольцы?



- Да, Вида сказал, что он пробьет. Я его поставил. Лука, как капитан и лидер, должен был пробить. Ракитич тоже. Мы договорились, кто должен бить. Они проявили волю. Кто это делает, тот и выигрывает.