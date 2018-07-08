Златко Далич: сборная России прыгнула выше головы

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 1:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Златко Далич: сборная России прыгнула выше головы

Златко Далич: сборная России прыгнула выше головыГлавный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал, почему его команде удалось победить Россию в четвертьфинале чемпионата мира.

- На англичан остались силы?

- Я благодарю своих ребят. Благодарен сборной России. Это была буря, а не полуфинал. Я сосредоточился на матче. А после пенальти даже слезы пошли. Я почувствовал себя так, меня отпустило. Меня переполняют эмоции, которые вышли из меня в слезах. Я – не плакса. Сегодня меня можно оправдать, Хорватия прошла в полуфинал. На англичан остался порох. У нас впереди 2 игры, мы мотивированы.

- Какое испытание Англия представит? Кто фаворит в матче?

- Они молодые, они динамичные, они играли лучше, чем Швеция. Мы завтра будем о них думать. Каждая игра теперь – это 50 на 50. Те, кто играет компактно, остался на чемпионате мира. Мы среди них.

- Вы уменьшили количество полузащитников, направили команду в атаку. Вы можете объяснить тактику?

- Моя идея заключалась в том, чтобы мы больше атаковали. В первом тайме это не получилось. Особенно в первые 10 минут, когда мы делали только длинные передачи. Субашич сильно играл, но это не наш стиль, когда вратарь много играет. Мы перехватили контроль, и один из нападающих забил. В первом тайме мы играли не так хорошо, как надо. Российская сборная была очень компактной. Мы сделали изменения, стали лучше играть в пас.

- Прокомментируйте замены.

- Мне пришлось убрать нападающего, потому что мы плохо играли в этой расстановке. Мы выпустили Брозовича. А потом из-за Субашича мы стали думать, кого и куда поставить. Сделали выбор на Пивариче, потому что Фернандес очень давил по флангу. Потом вышел Чорлука, нам пришлось отходить назад.

- Кого из игроков сборной России выделили бы?

- Хочу поздравить Черчесова и сборную с такой игрой. Они постоянно играют в длинные передачи. Опять же вышел Дзагоев. Они постоянно борются, они много двигаются. Россия прыгнула выше головы. У сборной была потрясающая поддержка. Они дошли до четвертьфинала, не каждый так сделает. Головин быстр, Игнашевич мне понравился. 39 лет, а он так играет.

- Показалось, что у вас вышел пар перед концом игры. Кажется, не хватило энергии. Англичане сильны физически. Что-то осталось в запасе?

- Нам приходилось диктовать в последние 45 минут темп игры. Нам было трудно играть, потому что лидеры играли длинный сезон. Во втором тайме технически мы играли нормально. Действительно, не хватало мощи физической. Но мы успеем восстановиться.

- Вам приходилось назначать игроков на пенальти? Или были добровольцы?

- Да, Вида сказал, что он пробьет. Я его поставил. Лука, как капитан и лидер, должен был пробить. Ракитич тоже. Мы договорились, кто должен бить. Они проявили волю. Кто это делает, тот и выигрывает.


Rusfootball.info
Теги: Сборная Хорватии Сборная России
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№2 Написал: ZeArt83 (Сегодня, 01:16) #
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Болеет за:
«Зенит»
Хорваты тоже прыгнули выше головы.Только везение помогло им пройти в полуфинал.Хотя шансов у них мало против Англии.
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 01:12) #
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  •  (2)
online

Так и скажи -отскочили хорваты))
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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