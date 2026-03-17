Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Краснодар
19:30
ЦСКАНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Спортинг Лиссабон
20:45
Буде-ГлимтНе начат
Челси
23:00
ПСЖНе начат
Арсенал
23:00
БайерНе начат
Манчестер Сити
23:00
Реал МадридНе начат

Тарпищев раскритиковал отношение Соболева к "Спартаку"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев резко высказался о нападающем "Зенита" Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"
Функционер заявил, что футболисту стоит задуматься о своём отношении к бывшему клубу. Тарпищев подчеркнул, что игрок должен уважать команду, за которую долго выступал.

- Мне Соболев не интересен как человеческий портрет. Он должен сам для себя определиться, нормальный он или нет.

Нужно уважать команду, в которой ты провел столько лет. Любой человек должен уважать то, что было для него сделано, - сказал Тарпищев в комментарии "СЭ".

На прошлой неделе "Спартак" на выезде уступил "Зениту" со счётом 0:2. Один из голов в той встрече с пенальти забил именно Соболев. В нынешнем сезоне форвард отметился пятью мячами и одной результативной передачей в 19 матчах. В Кубке России на его счету ещё три гола.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится