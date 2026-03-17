Гвардиола задумался об уходе из "Манчестер Сити" - источник

Летом в "Манчестер Сити" могут произойти серьёзные изменения.

По информации El Nacional, главный тренер команды Хосеп Гвардиола близок к тому, чтобы покинуть свой пост после завершения сезона. Сообщается, что испанский специалист считает нынешний этап работы в клубе завершённым. Одним из кандидатов на замену Гвардиоле называется Энцо Мареска.



Также источник утверждает, что летом состав английского клуба могут покинуть два ключевых полузащитника - Родри и Бернарду Силва.