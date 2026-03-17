Юран оценил шансы "Краснодара" в матче с ЦСКА

- "Быки" тоже чуть провалились на старте весны, но они понимают, что после поражения в Москве будет хороший шанс взять реванш.
Свои болельщики, полный стадион. У кубанской команды точно психологическое преимущество над подопечными Челестини в этом матче, - цитирует Юрана "РБ Спорт".
Первая игра состоялась в начале марта и завершилась победой ЦСКА со счётом 3:1. При этом столичный клуб начал весеннюю часть сезона неудачно - у команды три поражения в четырёх официальных матчах.
Ответная встреча "Краснодара" и ЦСКА пройдёт во вторник, 17 марта.