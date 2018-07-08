Станислав Черчесов: через 4 года в Катаре мы выступим еще лучше

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поблагодарил болельщиков за поддержку команды на протяжении чемпионата мира — 2018.- Сейчас только одни эмоции. Реального анализа сделать не получилось. Мы рады вас всех приветствовать! Вы были нашими не только 12-м, но и 13, 14, 15, 16 игроками Мы хотели ещё дальше пройти, через 4 года в Катаре мы сделаем лучше. Но без вас там будет сложно, поэтому все туда.- ЧМ пролетел как 1 миг. Что-то отдельное сложно выделить. Но мы можем сказать, что поддержка чувствовалась с первой секунды. Я сразу говорил, что наши болельщики готовы. Мы медленно запрягали, но если запрягли, то идём.