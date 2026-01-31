Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
1 - 0 1 0
МорнарЗавершен
Локомотив
2 - 0 2 0
НоаЗавершен
Оренбург
2 - 2 2 2
БорацЗавершен

Грушевский: приобретение Алеррандро не было провальным

Юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский высказался о трансфере Алеррандро.
Фото: ФК ЦСКА
"Следует признать, что это очень удачная сделка для ЦСКА. То, что на Алеррандро есть спрос в Бразилии, наталкивает на мысль о том, что его приобретение не было провальным. Это говорит о том, что там его котируют как хорошего нападающего. Почему он не смог заиграть в РПЛ - это уже совершенно другой вопрос", - сказал Грушевский "Спорт-Экспрессу".

Вчера, 30 января, стало известно, что Алеррандро перешел в "Интернасьонал" на правах аренды. Соглашение с игроком рассчитано до конца декабря 2026 года.

Ранее бразильский игрок выступал за московский ЦСКА. В текущем сезоне за "армейцев" нападающий провел 21 матч, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Трансферная стоимость 26-летнего футболиста по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 3 миллиона евро.

