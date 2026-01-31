"Посмотрим, как проявит себя в сезоне Вендел. Может быть, после всей этой истории с опозданием ему захочется доказать, что он еще в порядке, в деле? Может, еще встрепенется? Но его выходки, конечно... Это же удар по репутации "Зенита"! Нигде такого не было, чтобы человек три раза не приехал вовремя из отпуска на сбор", - сказал Орлов "Спорт-Экспресс".
Ранее стало известно, что Вендел опоздал на зимние сборы "Зенита" на семь дней.
Бразильский игрок выступает за петербургский клуб с начала октября 2020 года. В текущем сезоне за сине-бело-голубых полузащитник провел 16 матчей, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.
Орлов - о Венделе: это удар по репутации "Зенита"!
Фото: ФК "Зенит"