Валерий Рейнгольд: мы были худшей командой в рейтинге ФИФА перед турниром, а в итоге вошли в список 8 лучших на Мундиале. Ребята - герои!

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Валерий Рейнгольд: мы были худшей командой в рейтинге ФИФА перед турниром, а в итоге вошли в список 8 лучших на Мундиале. Ребята - герои!

Валерий Рейнгольд: мы были худшей командой в рейтинге ФИФА перед турниром, а в итоге вошли в список 8 лучших на Мундиале. Ребята - герои!Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал игру 1/4 финала чемпионата мира-2018 между сборными России и Хорватии (2:2, пен. 3:4).

- О матче:

Игра была абсолютно равная. Хорваты хоть и больше держали мяч, но это преимущество ни во что, по большому счёту, не выливалось. Много борьбы, контактной игры. Матч держал в напряжении, у отдельных футболистов соперника чувствовался высокий класс, во многом благодаря им хорваты и забили два мяча. Но напор мы выдержали, приятные моменты были, просто нашим игрокам не хватило опыта подобных матчей. У хорватов футболисты регулярно участвуют в таких играх.

- О выступлении сборной России на ЧМ-2018:

Мы были худшей командой в рейтинге ФИФА перед турниром, а в итоге вошли в список 8 лучших на Мундиале. Ребята - герои! Нужно отдать должное, ведь при всех турнирах они были просто красавцы. Россияне провели на этом турнире больше матчей, чем Германия, Испания, Аргентина, Португалия. И выглядели мы не хуже всех топ-сборных на турнире.

Да и в целом, я не перестаю удивляться этому чемпионату мира, где вот так играют фавориты и лучшие футболисты планеты. Да и красота самой игры находится под большим вопросом, честно говоря. А наши ребята молодцы! Хотя, если разбирать игру, то в атаке играли неважно, наскоками. Хорошо, что проявил себя Черышев, который меня просто удивил своим ударом и чутьём. Хороший футболист, набраться бы опыта - может вырасти в серьёзного игрока.

Ну и необходимо признать, что мы играли от обороны. А то, что было в матче с Испанией... это не футбол. Тем более испанцы особо и не готовы были, так зачем же было отходить вот так назад?! А вот с хорватами было совсем другое дело. Почти все хорваты играют в топ-клубах, но наши показали зубы. Тем не менее, опять же, опыта нам не хватило.

Я не понял замены Дзюбы в матче с Хорватией, и со мной согласились большинство коллег. Это была единственная фигура, которая в одиночку бодалась и была крайне полезной. Заменой Дзюбы команда была обезглавлена. Черчесов - молодец, красавец! Но в этом эпизоде, думаю, тренер ошибся, Дзюбу убирать было нельзя, только он и создавал давление в атаке. Вышел Смолов - абсолютно не готовый к чемпионату мира. Что с ним случилось, почему... Уж от кого... Но он не только портил игру сборной, но и важнейший пенальти пробил безобразно. Он не был готов.

А в целом, только слова похвалы в адрес национальной команды. Никто не ждал того, что случилось в итоге, учитывая то, как сборная выглядела в товарищеских матчах. Молодцы!

Rusfootball.info
Теги: Сборная России Рейнгольд
Вчера, 22:59
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(4)
№2 Написал: Frankenstein (Вчера, 23:56) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
А ты вспомни какое ты говно лил на Черчесова,теперь переобуваешься
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: нетрал (Вчера, 23:16) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
внимайте! он этого человека доброе слово золото!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
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